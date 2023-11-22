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Вітер 30 м/с і сильні морози: синоптик назвала найхолодніший день кінця осені

Альона Вороніна
22 листопада 2023, 11:49
До України сунеться новий атмосферний фронт. Подекуди швидкість вітру буде досягати 25-30 м/с, а морози у двох областях будуть до -14 градусів.

Погода, снег, зима
Погода в Україні – синоптик назвала найхолодніший день кінця осені/ unsplash.com

Погода в Україні у найближчі дні стане ще холоднішою, прийдуть сильніші морози і більшість областей засипатиме снігом. Найхолоднішим днем найближчим часом буде четвер, 23 листопада. У цей день у низці областей посилюватиметься вітер і будуть хуртовини.

Таким прогнозом погоди поділилася представниця Гідрометцентру України, синоптик Наталія Птуха, повідомляє NV. Вона зазначила, що 23 листопада вдень у північних та північно-західних областях будуть опади переважно у вигляді снігу та мокрого снігу.

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"Також можуть бути хуртовини – це вже буде надходити атмосферний фронт. Україна потрапить під дію циклону, який зі Скандинавії буде до нас надходити. Відповідно, 23-24 листопада буде посилення вітру, але 23-го температура найнижча. Тому опади, які будуть іти разом з вітром, переважатимуть у вигляді снігу та мокрого снігу у тих областях, які я зазначила – північні та північно-західні", – розповіла синоптик.

У п’ятницю, 24 листопада, будуть опади переважно у вигляді снігу. Варто бути обережними на дорогах, тому що там буде ожеледиця, окрім півдня нашої держави.

Також синоптик звернула увагу, що варто бути готовими до сильного вітру. У середу, 22 листопада, може початися посилення вітру на півдні нашої країни, далі таке явище пройде через південні області у східному напрямку. Але ще сильніші вітри будуть 23 листопада.

"А ось 23 листопада вже з північного заходу буде наближатися атмосферний фронт і, відповідно, пориви вітру 15−22 м/с, в Карпатах – навіть 25−30 м/с", – зазначила Наталія Птуха.

Погода в Украине 23 ноября
Погода в Україні 23 листопада/ Укргідрометцентр

24 листопада у західних, північних та східних областях буде невеликий дощ та мокрий сніг, а решта території без опадів. Атмосферний фронт відійде 25 листопада – буде менше опадів, але в західних областях ще залишиться дощ і мокрий сніг.

"24-го температура дещо підвищиться. Вже пройде фронт, відповідно, повітряні потоки переважатимуть не північні і північно-західні, а вже з південною складовою, тобто південно-західні, тож температура дещо підвищиться з п’ятниці, 24 листопада. Та ми залишатимемося в полі зниженого тиску, тому надалі можливі опади, переважно у вигляді дощу, але у північних областях ще можуть бути подекуди з мокрим снігом", – розповіла синоптик.

Вона зазначила, що по центральних і південно-східних областях, а також на Дніпропетровщині трохи розтане сніг, у той же час на заході сніговий покрив більш-менш буде утримуватись.

Погода в Украине 24 ноября
Погода в Україні 24 листопада/ Укргідрометцентр

Погода в Україні

Раніше синоптики повідомили, що в Україну на два дні прийде потепління. Синоптик Наталія Діденко розповіла, що потепління буде у п’ятницю і суботу, 24 і 25 листопада. Температура повітря ненадовго підніметься.

Раніше синоптик Ігор Кібальчич попередив, що в Україні повалить сильний сніг, і сказав, у яких областях буде -14, а в яких +11 градусів. У частині областей сформується сніговий покрив і будуть морози, але в деяких регіонах температура буде досить теплою.

Також синоптик Наталія Діденко назвала дату різкого похолодання. До мінусових температур повітря залишилося недовго. Насувається різке зниження температури.

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