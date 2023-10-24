В Україну увірвався 5-денний шторм: країну накрила майже 7-бальна магнітна буря

Україну накриє нова магнітна буря відразу після того, як закінчиться цей геомагнітний шторм.

https://glavred.net/synoptic/v-ukrainu-vorvalsya-5-dnevnyy-shtorm-stranu-nakryla-pochti-7-balnaya-magnitnaya-burya-10510750.html Посилання скопійоване

Україну накрила затяжна магнітна буря / фото: pexels

Україну накрила нова магнітна буря. Потужність геомагнітного шторму сягатиме майже 7-ми балів. Ця буря затягнеться мінімум на 5 днів. Про це повідомляє meteoagent.

Якщо вам подобаються такі матеріали, то пропонуємо прочитати: Похолодання і дощ: Україну накриває негода.

Згідно з графіком, магнітна буря накрила Україну ще 21 жовтня. Тоді її потужність була на рівні майже 6-ти балів. На такому рівні вона протрималася ще два дні.

відео дня

Вже сьогодні, 24 жовтня, потужність бурі підвищиться до майже 7-ми балів. Наступного дня сила геомагнітного шторму зменшиться до 5-ти балів, після чого опуститься до мінімуму.

Проте вже 27 жовтня країну може накрити нова буря і її потужність підвищиться до 4-х балів.

Україну накрила затяжна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останню добу на Сонці сталося 3 спалахи класу С і В. Фахівці вважають, що 24 жовтня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їх ймовірність становить 5%. Імовірність спалахів класу Х становить 1%.

Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 8 сонячних плям.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань.

Що робити при магнітній бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі й за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої й борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі й більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.