В Україну увірвався 5-денний шторм: країну накрила майже 7-бальна магнітна буря

Україну накрила нова магнітна буря. Потужність геомагнітного шторму сягатиме майже 7-ми балів. Ця буря затягнеться мінімум на 5 днів. Про це повідомляє meteoagent.
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Згідно з графіком, магнітна буря накрила Україну ще 21 жовтня. Тоді її потужність була на рівні майже 6-ти балів. На такому рівні вона протрималася ще два дні.
Вже сьогодні, 24 жовтня, потужність бурі підвищиться до майже 7-ми балів. Наступного дня сила геомагнітного шторму зменшиться до 5-ти балів, після чого опуститься до мінімуму.
Проте вже 27 жовтня країну може накрити нова буря і її потужність підвищиться до 4-х балів.
За даними meteoprog, за останню добу на Сонці сталося 3 спалахи класу С і В. Фахівці вважають, що 24 жовтня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їх ймовірність становить 5%. Імовірність спалахів класу Х становить 1%.
Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 8 сонячних плям.
Що відбувається з людиною під час магнітної бурі
Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:
- головний біль,
- запаморочення,
- нудота,
- біль у серці,
- слабкість і сонливість,
- біль у спині та суглобах,
- підвищений тиск,
- загострення хронічних захворювань.
Що робити при магнітній бурі
Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі й за кілька днів до неї.
Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої й борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.
Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі й більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.
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