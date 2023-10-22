Налетить шторм: в Україну увірветься скажений вітер і дощ

У деяких областях швидкість вітру буде 15-20 м/с. Синоптики оголосили штормове попередження.

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Прогноз погоди в Україні 23 жовтня / фото: pexels

Погода в Україні 23 жовтня буде дощ і дуже сильний вітер. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У північних областях будуть пориви вітру зі швидкістю 15-20 м/с. Шквали очікують і в Києві. Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпеки.

Прогноз погоди в Україні 23 жовтня / фото: ventusky

Погода 23 жовтня

В Україні 23 жовтня буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі у західних, північно-східних та східних областях. Вітер в цей день буде південно-західний та західний зі швидкістю 7-12 м/с.

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"Температура вночі 8-13°, вдень 14-19°, у західних та північних областях 11-16°; у південній частині вночі 12-17°, вдень 21-26°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +26

За даними meteoprog, 23 жовтня в деяких областях ще протримається тепла погода, але температура повітря починає падати. Найнижча температура повітря буде на території Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей. Там температура повітря опуститься до 10-17 градусів тепла. Найтепліше буде в Криму та Луганській області. Там температура повітря підвищиться до 10-26 градусів тепла.

Прогноз погоди в Україні 23 жовтня / фото: meteoprog

Погода 23 жовтня у Києві

У Києві 23 жовтня буде хмарно з проясненнями. Синоптики у цей день істотних опадів не прогнозують. У цей день вітер буде південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Можуть бути пориви вітру 15-20 м/с.

"Температура по області вночі 8-13°, вдень 11-16°; у Києві вночі 11-13°, вдень 14-16°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 23 октября / фото: meteoprog

Погода в Україні на осінь 2023

Раніше Укргідрометцентр і синоптик Наталія Діденко розповіли, якою буде погода в Україні на тиждень з 16 по 22 жовтня. Половину тижня по всіх областях рясно литиме дощ, але у кількох регіонах ще будуть заморозки.

Прогноз погоди на вихідні оприлюднили в Укргідрометцентрі. Там зазначили, що погода буде відносно теплою. При цьому буде хмарно, в деяких регіонах пройдуть дощі. Лише в південних областях очікуються літні +27 градусів, а опадів не буде.

Також раніше синоптики Наталія Діденко та Ігор Кібальчич розповіли, у яких регіонах зіпсується погода. Вони повідомили, що дощі накриють більшість областей, подекуди – зі снігом. Температура повітря почне підніматися у більшості областей, але погода в Україні в найближчі дні буде переважно дощовою.

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