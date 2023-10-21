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Сильний вітер і дощ: в Україну вривається справжня буря

Ангеліна Підвисоцька
21 октября 2023, 19:13 обновлено 21 октября, 19:13
У багатьох областях України вночі та зранку 22 жовтня буде сильний туман.
погода
Прогноз погоди в Україні 22 жовтня / фото: pexels

Погода в Україні 22 жовтня буде дощ і дуже сильний вітер. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі та вранці очікується туман. У деяких регіонах видимість складатиме 200-500 м. У Карпатах буде сильний вітер зі швидкістю 15-20 м/с. Синоптики оголосили І рівень небезпечності.

погода 22 октября
Прогноз погоди в Україні 22 жовтня / фото: ventusky

Погода 22 жовтня

В Україні 22 жовтня буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі у західних областях. Вітер в цей день буде південний та південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

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"Температура вночі 8-13°, на заході та півдні країни до 16°; вдень 18-23°, на Одещині, Миколаївщині та у Криму 22-27°; у східних, Чернігівській, Сумській та Полтавській областях вночі 3-8° тепла, вдень 12-17°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +30

За даними meteoprog, 22 жовтня в деяких областях ще протримається тепла погода, але в інших областях буде холодина. Найнижча температура повітря буде на території Сумської області. Там температура повітря опуститься до 4-15 градусів тепла. Найтепліше буде в Миколаївській області. Там температура повітря підвищиться до 15-28 градусів тепла.

погода 22 октября
Прогноз погоди в Україні 22 жовтня / фото: meteoprog

Погода 22 жовтня у Києві

У Києві 22 жовтня буде хмарно з проясненнями. Синоптики у цей день опадів не прогнозують. Вночі та зранку буде туман. У цей день вітер буде південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура по області вночі 8-13° тепла; вдень 18-23°; у Києві вночі 8-10°, вдень близько 20°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 22 октября
Прогноз погоди в Україні 22 жовтня / фото: meteoprog

Погода в Україні на осінь 2023

Раніше Укргідрометцентр і синоптик Наталія Діденко розповіли, якою буде погода в Україні на тиждень з 16 по 22 жовтня. Половину тижня по всіх областях рясно литиме дощ, але у кількох регіонах ще будуть заморозки.

Прогноз погоди на вихідні оприлюднили в Укргідрометцентрі. Там зазначили, що погода буде відносно теплою. При цьому буде хмарно, в деяких регіонах пройдуть дощі. Лише в південних областях очікуються літні +27 градусів, а опадів не буде.

Також раніше синоптики Наталія Діденко та Ігор Кібальчич розповіли, у яких регіонах зіпсується погода. Вони повідомили, що дощі накриють більшість областей, подекуди – зі снігом. Температура повітря почне підніматися у більшості областей, але погода в Україні в найближчі дні буде переважно дощовою.

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