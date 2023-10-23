Похолодання і дощ: Україну накриває негода

Погода в Україні 24 жовтня буде дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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Вночі та зранку на території західних областей синоптики прогнозують туман.
Погода 24 жовтня
В Україні 24 жовтня буде мінлива хмарність. Синоптики прогнозують дощі у північно-східних областях та на Закарпатті. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.
"Температура вночі 5-10° тепла, вдень 11-16°; у південній частині вночі 8-13°, вдень 17-22°", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить +7
За даними meteoprog, 24 жовтня температура повітря сильно знизиться. Найнижча температура повітря буде на території Львівської, Івано-Франківської та Вінницької областей. Там температура повітря опуститься до 7-17 градусів тепла. Найтепліше буде в Миколаївській, Херсонській областях і в Криму. Там температура повітря підвищиться до 12-20 градусів тепла.
Погода 24 жовтня у Києві
У Києві 24 жовтня буде мінлива хмарність. Синоптики у цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.
"Температура вночі 5-10°, вдень 11-16°; у Києві вночі 7-9°, вдень близько 15°", - повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні на осінь 2023
Раніше Укргідрометцентр і синоптик Наталія Діденко розповіли, якою буде погода в Україні на тиждень з 16 по 22 жовтня. Половину тижня по всіх областях рясно литиме дощ, але у кількох регіонах ще будуть заморозки.
Прогноз погоди на вихідні оприлюднили в Укргідрометцентрі. Там зазначили, що погода буде відносно теплою. При цьому буде хмарно, в деяких регіонах пройдуть дощі. Лише в південних областях очікуються літні +27 градусів, а опадів не буде.
Також раніше синоптики Наталія Діденко та Ігор Кібальчич розповіли, у яких регіонах зіпсується погода. Вони повідомили, що дощі накриють більшість областей, подекуди – зі снігом. Температура повітря почне підніматися у більшості областей, але погода в Україні в найближчі дні буде переважно дощовою.
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