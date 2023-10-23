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Похолодання і дощ: Україну накриває негода

Ангеліна Підвисоцька
23 жовтня 2023, 19:31оновлено 24 жовтня, 11:11
У західних областях України синоптики прогнозують туман.
погода
Прогноз погоди в Україні 24 жовтня / фото: pexels

Погода в Україні 24 жовтня буде дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Вночі та зранку на території західних областей синоптики прогнозують туман.

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Похолодання і дощ: Україну накриває негода
Прогноз погоди в Україні 24 жовтня / фото: ventusky

Погода 24 жовтня

В Україні 24 жовтня буде мінлива хмарність. Синоптики прогнозують дощі у північно-східних областях та на Закарпатті. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі 5-10° тепла, вдень 11-16°; у південній частині вночі 8-13°, вдень 17-22°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +7

За даними meteoprog, 24 жовтня температура повітря сильно знизиться. Найнижча температура повітря буде на території Львівської, Івано-Франківської та Вінницької областей. Там температура повітря опуститься до 7-17 градусів тепла. Найтепліше буде в Миколаївській, Херсонській областях і в Криму. Там температура повітря підвищиться до 12-20 градусів тепла.

Похолодання і дощ: Україну накриває негода
Прогноз погоди в Україні 24 жовтня / фото: meteoprog

Погода 24 жовтня у Києві

У Києві 24 жовтня буде мінлива хмарність. Синоптики у цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі 5-10°, вдень 11-16°; у Києві вночі 7-9°, вдень близько 15°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Похолодання і дощ: Україну накриває негода
Прогноз погоди в Україні 24 жовтня / фото: meteoprog

Погода в Україні на осінь 2023

Раніше Укргідрометцентр і синоптик Наталія Діденко розповіли, якою буде погода в Україні на тиждень з 16 по 22 жовтня. Половину тижня по всіх областях рясно литиме дощ, але у кількох регіонах ще будуть заморозки.

Прогноз погоди на вихідні оприлюднили в Укргідрометцентрі. Там зазначили, що погода буде відносно теплою. При цьому буде хмарно, в деяких регіонах пройдуть дощі. Лише в південних областях очікуються літні +27 градусів, а опадів не буде.

Також раніше синоптики Наталія Діденко та Ігор Кібальчич розповіли, у яких регіонах зіпсується погода. Вони повідомили, що дощі накриють більшість областей, подекуди – зі снігом. Температура повітря почне підніматися у більшості областей, але погода в Україні в найближчі дні буде переважно дощовою.

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