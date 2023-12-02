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На Україну насувається новий циклон: у яких областях погіршиться погода

Альона Вороніна
2 грудня 2023, 13:00оновлено 2 грудня, 13:42
Температури повітря ще більше знизяться у низці областей. Також у частині регіонів буде небезпечно через сильну ожеледицю.

Погода, природа, снег
Погода в Україні – скоро прийде новий циклон/ unsplash.com

Погода в Україні ще більше погіршиться через новий циклон, який прийде з території Польщі з 3 грудня. Цей циклон зачепить західні області нашої держави.

Загалом у багатьох областях України в найближчі дні очікуються опади у вигляді снігу та мокрого снігу, які в низці регіонів можуть призвести до виникнення небезпечної ожеледиці. Про це розповіла начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометцентру, синоптик Наталія Птуха у коментарі для Главреда.

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"Опади очікуємо. Буде невеликий сніг, мокрий сніг. Ми називаємо це змішаною фазою опадів. Вона небезпечна тим, що може утворюватися ожеледь. На це варто звернути увагу – ожеледь та ожеледиця. На початку грудня небезпечна ожеледиця буде в західних, північних та центральних регіонах країни. Треба бути уважними та обережними. Фронтальна система пролягатиме від Львова до Харкова. Вже з 3 грудня сформується циклон, який прийде з території Польщі і трошки зачепить наші західні області", – розповіла синоптик.

Також синоптик розповіла, якою буде ситуація на сході та півдні України, де зараз точаться бої. Вона зазначила, що там знижуватиметься температура повітря та падатиме сніг.

"З 4 грудня з Чорного моря буде простягатися атмосферний фронт, якраз на південний військовий фронт України – там, де у нас бойові дії. Там будуть переважно опади у вигляді снігу. Також почнуть знижуватися температури у південних областях, цей фронт принесе опади у вигляді снігу та мокрого снігу. Там може утворитися сніговий покрив. Це стосується Херсонської, Запорізької, Донецької областей", – розповіла Наталія Птуха.

Хто така Наталія Птуха

Наталія Птуха – синоптик в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України, завідувачка сектору взаємодії зі ЗМІ в УкрГМЦ. Співпрацює українськими телеканалами, радіостанціями та інформаційними джерелами.

Довідково. Ожеледь – це кристали льоду або снігу, якими обростають стовбури й гілки дерев, дроти тощо (напр. "вкриватися ожеледдю", "слабка ожеледь вранці"), а ожеледиця – це тонкий шар льоду на поверхні землі (напр. "ожеледиця на дорогах", "братися ожеледицею"), пояснює портал "Мова –ДНК нації".

Погода в Украине 3 декабря
Погода в Україні 3 грудня/ Укргідрометцентр
Погода в Украине 4 декабря
Погода в Україні 4 грудня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні

Раніше синоптик Наталія Птуха назвала "теплі дати" грудня, коли температура повітря підійматиметься до +15 градусів. На початку грудня через територію України проходитиме атмосферний фронт, який призведе до аномальних температур повітря.

Також раніше синоптик розповіла, якою буде погода на Святого Миколая та чи варто очікувати сніг. На день Святого Миколая в Україні поширюватиметься антициклон, через що атмосферний тиск буде підвищений.

Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич попередив про аномальну погоду на вихідні, 2 і 3 грудня, і розповів, де буде +18, а де – снігопади і вітер 20 м/с. У частині областей буде аномально тепла погода, але в деяких областях навпаки підуть дуже сильні снігопади, будуть морози і потужні вітри.

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