Україну накриє циклон з Туреччини: синоптик назвала дату сильних опадів

У низці областей два дні будуть йти снігопади через новий циклон.

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Погода в Україні – частину областей накриє циклон з Туреччини/ ua.depositphotos.com

Погода в Україні скоро принесе нові "сюрпризи". Через новий циклон, який насувається з Туреччини, 7 і 8 грудня у частині областей будуть снігопади.

Сніг у ці дні буде падати у південних, центральних та східних областях нашої держави. Таким прогнозом погоди поділилася синоптик Наталія Птуха, повідомляє NV.

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"7-8 грудня з Туреччини і Чорного моря підійде південний циклон. Він не розповсюдить свій вплив на всю територію України, проте певні його фронтальні системи будуть закидати опади і на територію України – переважно у вигляді невеликого снігу. Постраждають південь, центр та схід. А от північ і захід ця волога доля практично обійде стороною", – зазначила синоптик.

Погода в Україні 7 грудня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 8 грудня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 9 грудня

У суботу, 9 грудня, на частині території нашої держави ще відчуватиметься вплив південного циклону. Проте в цей день циклон уже не буде спричиняти складні погодні умови.

Також синоптик зазначила, що в другій половині тижня морози будуть поволі відступати. Температура повітря вночі та вдень буде в межах від -1 до -7 градусів. Хоча в ніч на п’ятницю, 8 грудня, у західних областях буде ще від -8 до -13 градусів.

Оскільки наприкінці тижня над Україною переважатимуть вже західні атмосферні потоки, то температура повітря буде вищою. А з підвищенням температурних показників прийдуть і опади.

Хто така Наталія Птуха Наталія Птуха – синоптик в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України, завідувачка сектору взаємодії зі ЗМІ в УкрГМЦ. Співпрацює українськими телеканалами, радіостанціями та інформаційними джерелами.

Погода в Україні

Раніше повідомлялося, що на Україну насувається новий циклон. Погода в Україні ще більше погіршиться через новий циклон, який прийде з території Польщі з 3 грудня. Цей циклон зачепить західні області нашої держави, повідомила начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометцентру, синоптик Наталія Птуха.

Нагадаємо, раніше синоптик розповіла, якою буде погода на Святого Миколая та чи варто очікувати сніг. На день Святого Миколая в Україні поширюватиметься антициклон, через що атмосферний тиск буде підвищений.

Також раніше метеоролог Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода на тиждень з 3 по 20 грудня. Він зазначив, що подекуди вдарить мороз -13, вітер зноситиме з ніг.

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