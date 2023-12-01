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Вдарять сильні морози та налетять снігопади: синоптик Наталія Птуха про грудень в Україні

Марія Тупік
1 грудня 2023, 16:28
Синоптик Наталія Птуха розповіла про новий циклон, сильний мороз та снігопади у грудні 2023.
Погода в Україні на грудень від синоптика Наталії Птухи
Погода в Україні на грудень від синоптика Наталії Птухи / Главред

В Україні розпочалася зима з невеликого потепління. Після потужних хуртовин та морозів у листопаді, останній місяць 2023 року також буде з сюрпризами.

Начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометцентру, синоптик Наталія Птуха розповіла для Главреда, яким буде грудень, чи очікувати потужних снігопадів та сильних морозів, та коли ми дізнаємось точну погоду на Новий рік 2024.

Скажіть, будь ласка, яким буде грудень? Вже з 1 грудня в Україні потеплішає, а якої погоди чекати у подальшому?

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Дійсно, на початку грудня, ви правильно зазначили, у нас буде спостерігатися підвищення температури у південних областях. Там ми побачимо високі градуси. Вже 2-3 грудня температура буде навіть +9 +15 градусів. Для початку грудня це досить високі показники.

На решті території України у цей час очікується температура вночі від 0 до -5 морозу, в день -2 морозу до +4 тепла.

У центральній частині та Харківській області також буде підвищення температури до +7 градусів.

На Закарпатті також буде тепло. Нерівномірний температурний фон буде на початку грудня. Це спричинено тим, що на початку грудня через нашу територію буде пролягати атмосферний фронт, і перші три дні грудня він впливатиме на нашу територію.

Які будуть опади в Україні, чого можна очікувати?

Опади очікуємо. Буде невеликий сніг, мокрий сніг. Ми називаємо це змішаною фазою опадів. Вона небезпечна тим, що може утворюватися ожеледь. На це варто звернути увагу - ожеледь та ожеледиця. На початку грудня небезпечна ожеледиця буде в західних, північних та центральних регіонах країни. Треба бути уважними та обережними. Фронтальна система пролягатиме від Львова до Харкова.

Вже з 3 грудня сформується циклон, який прийде з території Польщі і трошки зачепить наші західні області.

Якою буде ситуація на сході України? Саме там, де зараз точаться наймасштабніші бої.

З 4 грудня з Чорного моря буде простягатися атмосферний фронт, якраз на південний військовий фронт України - там, де у нас бойові дії. Там будуть переважно опади у вигляді снігу.

Також почнуть знижуватися температури у південних областях, цей фронт принесе опади у вигляді снігу та мокрого снігу. Там може утворитися сніговий покрив. Це стосується Херсонської, Запорізької, Донецької областей.

Якої погоди чекати українцям на Святого Миколая, 6 грудня? Чи буде сніг?

Починаючи з 5 грудня по всій території України буде погода без опадів. Свій вплив почне поширювати поле підвищеного тиску, тобто антициклональний. Це означає, що буде менше хмар, більше прояснень. Взимку антициклони характеризують більш низькі температури у нічні години.

5 та 6 грудня вночі може бути від -6 до -12 морозу. В північно-східних областях та на сході очікується до -16 морозу в нічні години. В день буде від -3 до -9 морозу.

Сніг буде лежати. Найбільше снігу буде на заході та в північних областях, а у центральних областях буде не так багато.

Чи варто українцям знову очікувати на потужні хуртовини, як наприкінці листопада?

Фронт, який буде на початку грудня, принесе певні пориви вітру. Буде дуже неприємна та некомфортна погода. Але сильних хуртовин на початку грудня очікувати не варто.

Навпаки, до 8-9 грудня буде антициклон, переважно без опадів. З 9-10 грудня будуть атмосферні фронти, які можуть додати снігу.

Коли можна очікувати на точний прогноз на Новий рік від Укргідрометцентру?

Ми робимо прогнози щоденно. Основний наш прогноз на 5-10 діб, він може бути консультативний. Наука не може зараз на місяць вперед спрогнозувати погоду на Новий рік. Так, є певні тенденції, про які кажуть кліматологи. На їхню думку, є тенденції до потепління. Вони аналізують сезони, і тоді кажуть, чого очікувати. Але сказати зараз, буде сніг чи ні, як кажуть народні синоптики, ми не можемо.

Тут два варіанти: або буде сніг, або не буде. Але, науково це ніяк не обґрунтовано. Спрогнозувати погоду можна за 2-3 тижні.

Хто така Наталія Птуха

Наталія Птуха – синоптик в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України, завідувачка сектору взаємодії зі ЗМІ в УкрГМЦ. Співпрацює українськими телеканалами, радіостанціями та інформаційними джерелами.

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