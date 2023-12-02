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Лютий мороз до -16: якою буде погода на Святого Миколая та чи варто очікувати сніг

Ангеліна Підвисоцька
2 грудня 2023, 10:00
На день Святого Миколая в Україні поширюватиметься антициклон, через що атмосферний тиск буде підвищений.
погода, Новий Рік, Різдво
Прогноз погоди в Україні на Святого Миколая, 6 грудня / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Україні на Святого Миколая, 6 грудня, буде дуже морозною. Про це в інтерв'ю Главреду розповіла начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометцентру, синоптик Наталія Птуха.

За її даними, в цей день в Україні діятиме антициклон, через що очікується поширення поля підвищеного тиску. Хмар багато не буде, погода стане ясною.

Погода 6 грудня

В Україні, 6 грудня, на Святого Миколая буде дуже холодно, особливо в нічний час доби. Вночі 5 і 6 грудня температура повітря впаде до -6...-12 градусів, а в північно-східних областях і на сході - до 16 градусів морозу. Вдень стане трохи тепліше, проте плюсової температури очікувати не варто. Наталія Птуха прогнозує -3...-9 градусів.

відео дня

"Сніг буде лежати. Найбільше снігу буде на заході і в північних областях, а ось в центральних областях буде не так багато", - говорить синоптик.

погода 6 грудня
Прогноз погоди в Україні на Святого Миколая, 6 грудня / фото: ventusky

Хто така Наталія Птуха

Наталія Птуха - синоптик в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України, завідувач сектору взаємодії зі ЗМІ в УкрГМЦ. Співпрацює з українськими телеканалами, радіостанціями та інформаційними джерелами.

Погода в Україні в грудні

В Україні в перший місяць зими будуть дні, коли температура повітря підскочить до +15 градусів - синоптик назвала "теплі дати" грудня. На початку грудня через територію України проходитиме атмосферний фронт, який призведе до аномальних температур повітря.

Синоптик Анатолій Прокопенко дав свій прогноз і розповів, якою буде погода в грудні 2023. Він стверджує, що ймовірність суворих морозів до мінус 20 градусів є, але вона "незначна".

Народний синоптик Станіслав Щедрін каже, що в Україні буде справжня зимова казка в грудні. Він розповів, якою буде погода на Різдво та Новий Рік.

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