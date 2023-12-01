Україну накриє аномальна погода: де буде +18, а де – снігопади і вітер 20 м/с

У частині областей буде аномально тепла погода, але в деяких областях навпаки підуть дуже сильні снігопади, будуть морози і потужні вітри.

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Погода в Україні у вихідні буде аномальною – подекуди буде +18, а подекуди будуть снігопади і морози/ unsplash.com

Погода в Україні на вихідні, 2 і 3 грудня, буде аномально теплою у частині регіонів. Нетипово для цієї пори року потеплішає у південних, центральних та східних областях. Але при цьому у західних і північних регіонах погода буде протилежною – там пройдуть снігопади, подекуди дуже сильні, будуть морози і сильний вітер.

Крім західних і північних регіонів, де буде падати сніг, у решті областей опади будуть переважно у вигляді дощу, мряки та мокрого снігу. Таким прогнозом погоди на вихідні поділився кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog.

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Погода в Україні 2 грудня

У західних областях

Дуже складні погодні умови будуть у західних областях. Там через переміщення теплого фронту пройде сніг і мокрий сніг, а на Прикарпатті та Закарпатті буде сніг з дощем. У деяких місцях опади будуть дуже значними. Також варто бути готовими до налипання мокрого снігу, снігового накату, а також ожеледиці на дорогах.

Вітер східний, північно-східний, 7-12 м/с, у Карпатах окремі пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі -4...+2 градуси, вдень -2...+4, на Закарпатті та Буковині +4...+9 градусів.

У північних областях

На півночі нашої держави вночі не буде істотних опадів. Вранці та вдень буде падати сніг, мокрий сніг, а місцями – сніг з дощем.

Також місцями будуть тумани, дальність видимості становитиме 200-500 метрів. На дорогах потрібно бути обережними, адже очікується ожеледиця. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -6...-1 градус, вдень -3...+2.

У центральних областях

Вночі в північних областях будуть помірні опади – здебільшого падатиме сніг і дощ. Вдень невеликі опади очікуються лише в Полтавській області, на решті території буде сухо. Де-не-де будуть тумани та ожеледиця на дорогах.

Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...-2 градуси, вдень 0...+5.

На півдні України

На півдні нашої держави буде мінлива хмарність, без опадів. Подекуди будуть тумани.

Вітер південної чверті, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+8 градусів, вдень +9...+14; на Одещині та у Криму вночі +7…+12 градусів, вдень +13…+18.

У східних областях

На сході країни будуть помірні опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу. Місцями ожеледь і туман. На дорогах ожеледиця. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря протягом доби -1…+4 градуси.

Погода в Україні 2 грудня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 3 грудня

У західних областях

На заході нашої держави у неділю, 3 грудня, падатиме сніг, мокрий сніг та дощ. Вдень будуть іти невеликий сніг і мокрий сніг. Подекуди буде налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця

Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря протягом доби становитиме +1…-4 градуси.

У північних областях

На півночі нашої країни вночі пройде помірний дощ із мокрим снігом, в вдень місцями будуть йти невеликі опади (мокрий сніг, мряка). Варто бути обережними на дорогах, адже подекуди очікується ожеледиця.

Вітер вночі східний, вдень західний, 7-12 м/с, місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі +1...-4 градуси, вдень +4...-1.

Погода в Україні 3 грудня/ Укргідрометцентр

У центральних областях

У центральних регіонах країни обійдеться без опадів. Вночі та вранці місцями буде туман.

Вітер вночі південний, вдень західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі +1...+6 градусів, вдень +8...+13.

На півдні України

У південних областях України в неділю обійдеться без істотних опадів. Вітер вночі південно-західний, вдень північно-західний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі +8…+13 градусів, вдень +12…+17.

У східних областях

У східних областях вночі місцями пройде невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер вночі південний, вдень західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме 0…+5 градусів, вдень +8…+13.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Якою буде погода взимку

Раніше синоптик попередила, що зима вразить аномальними температурами. Погода в Україні взимку 2023-2024 буде аномально теплою і без значних опадів. Очікується, що середня температура повітря у зимові місяці на 2−3 градуси перевищуватиме кліматичну норму 1991−2020 років, зазначила синоптик Віра Балабух.

Також раніше народний синоптик Станіслав Щедрін розповів, якою буде погода на Різдво і Новий Рік. За його словами, погода в Україні на Різдво і Новий рік буде морозною і сніжною. Температура повітря триматиметься на рівні -8...-10 градусів вночі. Вдень буде тепліше – +1...-3 градуси. У південних областях буде тепліше.

Крім цього, синоптикиня Наталія Птуха також розповіла, що цієї зими буде менше холодів та інші "сюрпризи". Температура повітря взимку буде вищою за норму. А сам період холодів буде коротшим.

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