Температура повітря підскочить до +15: синоптик назвала "теплі дати" грудня

Погода в Україні на початку грудня 2023 року здивує високими температурами, які будуть спостерігатися у низці областей. Підвищення температури повітря буде на півдні нашої держави.
У суботу та неділю, 2 і 3 грудня, на півдні країни температурні показники досягатимуть від +9 до +15 градусів. Про це розповіла начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометцентру, синоптик Наталія Птуха у коментарі Главреду. Вона зазначила, що такі показники є дуже високими як для початку грудня.
На решті території України у цей час температура вночі очікується на рівні від 0 до -5 морозу, а вдень від -2 градусів до +4 тепла.
У центральній частині та Харківській області також буде підвищення температури до +7 градусів.
"На Закарпатті також буде тепло. Нерівномірний температурний фон буде на початку грудня. Це спричинено тим, що на початку грудня через нашу територію буде пролягати атмосферний фронт, і перші три дні грудня він впливатиме на нашу територію", – зазначила синоптик.
Хто така Наталія Птуха
Наталія Птуха – синоптик в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України, завідувачка сектору взаємодії зі ЗМІ в УкрГМЦ. Співпрацює українськими телеканалами, радіостанціями та інформаційними джерелами.
Якою буде погода взимку
Раніше синоптик попередила, що зима вразить аномальними температурами. Погода в Україні взимку 2023-2024 буде аномально теплою і без значних опадів. Очікується, що середня температура повітря у зимові місяці на 2−3 градуси перевищуватиме кліматичну норму 1991−2020 років, зазначила синоптик Віра Балабух.
Також раніше народний синоптик Станіслав Щедрін розповів, якою буде погода на Різдво і Новий Рік. За його словами, погода в Україні на Різдво і Новий рік буде морозною і сніжною. Температура повітря триматиметься на рівні -8...-10 градусів вночі. Вдень буде тепліше – +1...-3 градуси. У південних областях буде тепліше.
Крім цього, синоптикиня Наталія Птуха також розповіла, що цієї зими буде менше холодів та інші "сюрпризи". Температура повітря взимку буде вищою за норму. А сам період холодів буде коротшим.
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