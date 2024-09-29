Похолодає до 'мінус' 3 та випаде сніг: коли Україну накриють сильні опади

Синоптик попередив про заморозки та можливий мокрий сніг в одному з регіонів України.

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Прогноз погоди в Україні на тиждень / Фото: УНІАН

Погода в Україні наступного тижня з 30 вересня до 6 жовтня в Україні буде здебільшого теплою. Температура повітря перевищуватиме середні багаторічні значення на 5-10 °С. Такі умови триматимуться на більшій частині території, за винятком західних областей, де прогнозується прохолодніша погода з можливими заморозками. Про це повідомляє кандидат географічних наук і метеоролог Ігор Кибальчич, пише meteoprog.

Він зазначив, що дощі частіше випадатимуть у другій половині тижня, проте опади очікуються локально. Східні регіони продовжуватимуть переживати посушливий період.

Погода в Україні 30 вересня

У понеділок більшість областей зустріне тепла та суха погода. Однак у західній частині України через малорухомий атмосферний фронт місцями йтимуть дощі, а у Карпатах можливий мокрий сніг. Вітер в Україні північно-східний, 7 - 12 м/с. Температура повітря вночі +5…+10 °С, вдень +9…+14 °С, у Карпатах протягом доби 0…+5 °С. У решті країни — вночі +11…+16 °С, вдень +20…+25 °С, на південному сході подекуди до +28 °С.

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Прогноз погоди в Україні / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні 1 жовтня

У вівторок вночі слабкі дощі ще можливі на заході, проте вдень у більшості областей опадів не очікується. Вітер на Лівобережжі південно-східний, 7 - 12 м/с, на Правобережжі північно-західний, 7 – 12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура в західних регіонах вночі +3…+8 °С, вдень +9…+14 °С. У Карпатах добова температура 0…+5 °С. В інших областях вночі +10…+16 °С, вдень +20…+25 °С, на півдні та сході місцями до +27 °С.

Прогноз погоди в Україні / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні 2 жовтня

Середа принесе переважно сонячну погоду без опадів по всій Україні. Вночі та вранці у західних областях місцями спостерігатимуться тумани. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с; у східній частині східного напрямку, 7 – 12 м/с. Температура в західних регіонах вночі +2…+7 °С, місцями заморозки на ґрунті 0…-3 °С, вдень +13…+18 °С. На решті території — вночі +8…+14 °С, вдень +21…+26 °С.

Прогноз погоди в Україні / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні 3 жовтня

Четвер продовжить серію теплої та малохмарної погоди по всій країні. Опади малоймовірні. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура вночі в західних областях +3…+8 °С, на поверхні ґрунту можливі заморозки 0…-3 °С, вдень +16…+21 °С. На решті території — вночі +8…+14 °С, вдень +22…+27 °С.

Прогноз погоди в Україні / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні 4 жовтня

У п'ятницю в більшості регіонів збережеться аномально тепла погода. На заході місцями пройдуть дощі, можливий туман. Вітер переважно південно-східний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі +8…+14 °С, вдень +22…+27 °С, у західних регіонах +14…+19 °С.

Прогноз погоди в Україні / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні 5 жовтня

Субота принесе дощі на захід України вночі та у центральні, південні й північні області вдень, місцями з грозами. На сході переважатиме суха погода. Вітер південно-східний, на заході — північно-західний. Температура вночі +11…+16 °С, вдень +17…+22 °С. У південних та східних регіонах стовпчики термометрів сягатимуть +23…+28 °С.

Прогноз погоди в Україні / фото: meteoprog

Погода в Україні 6 жовтня

У неділю на більшій частині країни очікуються дощі, грози та можливе шквалисте посилення вітру. На сході та заході переважатиме суха погода. Температура вночі +12…+17 °С, вдень +15…+20 °С, у південно-східних областях та Криму +23…+28 °С.

Хто такий Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

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