Налетить похолодання і шторм: синоптики попередили про потужну негоду

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні найближчими днями очікується хмарна і з нічним похолоданням.

Як прогнозують синоптик, вдень на Закарпатті та Прикарпатті прогнозуються короткочасні дощі та грози.

В Україні на День Незалежності буде невелика хмарність, без опадів.

Вітер переважно Східний, швидкість якого становитиме 7-12 м / с.

При цьому вдень у східних і південно-східних областях прогнозуються пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі складе +15 +20 градусів, а в південній і східній частинах країни місцями до +22.

Вдень температура повітря коливатиметься від +29 +34 градусів, а в західних областях +26 +31.

У Карпатах і горах Криму вночі +11 +16, а вдень +20 +25 градусів.

Погода на осінь

Погода восени в Україні буде екстремальною. Як прогнозують синоптики, початок вересня буде спекотним.

"Перша половина місяця повинна бути тепла і майже без опадів, у другій половині - прохолодніше, дощі, кінець місяця холодний і "мокрий", - йдеться в книзі "Погода до 2030 року" народного синоптика Леоніда Горбаня.

У той же час на сході і півдні країни у вересні і жовтні буде посуха - в перші два осінніх місяці може випасти не більше 10 мм опадів.

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