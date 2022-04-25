В Україну йде неймовірна спека і сильні грози

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні буде неймовірно теплою у вівторок, 26 квітня. За прогнозом синоптиків, тільки в західних регіонах трохи похолодає.

Синоптики Українського гідрометцентру попереджають про дощі з грозами.

На сході, центрі та півдні країни очікується +18... +23 градуси. Вночі ртутні стовпчики сповзуть до + 8 ... +10.

На заході України похолодає до + 13... +15 градусів вдень, +6 ... +8 – в нічні години.

У північних регіонах та Київській області у світлий час доби термометри покажуть +15... +18 градусів, вночі буде +8... +11.

Дощі пройдуть у Житомирській та Київській областях, на півночі та місцями – заході України.

У деяких місцях вони будуть супроводжуватися грозами.

У Києві 26 квітня можлива гроза. Похолодає до +15 ... +17 градусів. Вночі в столиці очікується + 9... +11 градусів.

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