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Україну накриє неймовірна спека: синоптики назвали найтепліший день тижня

25 квітня 2022, 03:40

Синоптики обіцяють потепління в Україні до + 24.

погода
Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні після Великодня значно покращиться, а сезон дощів закінчиться.

Як повідомляють синоптики Укргідрометцентру, на початку останнього квітневого тижня погода буде вражати своєю різноманітністю.

25 квітня на Заході і північному заході будуть лити дощі і гриміти грози, зате вся інша територія України зможе погрітися на сонці, яке буде постійно виглядати з-за хмар.

На заході України переважатиме дощова і грозова погода з середньою нічною температурою від + 8 до +10, а денною від +17 до +21 градуса тепла.

На півдні, сході, півночі і центрі буде сонячно з мінливою хмарністю. Вночі температурний режим буде на рівні від +6 до +9, а вдень повітря прогріється до +19 + 22 градусів тепла. Здивує тільки Одеська область, де денна температура не перевищить позначки +14 градусів.

У вівторок, 26 квітня жителі північних і деяких центральних областей будуть змушені спостерігати за зливами і грозами.

На заході України очікується мінлива хмарність, проте сонце буде часто з'являтися на небі. У Волинській, Рівненській, Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій областях буде відносно прохолодно: нічна температура від +6 до +8, а денна від +12 до +16 градусів.

На Сході і півдні буде ясно, вночі температура буде в середньому на рівні +9 градусів, а вдень стовпчик термометра буде показуватися від +20 до +24 градусів тепла.

Київська, Чернігівська, Сумська, Полтавська та Черкаська області дощ та грози. Вночі температура від + 9 до +12 градусів, а вдень від +16 до + 22.

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У середу, 27 квітня ще будуть дощі. У Тернопільській та Івано-Франківській областях хмарно з проясненнями. Середня нічна температура + 5 +8, а денна від +11 до + 13 градусів. На півночі України пройде дощ у Житомирській та Чернігівській областях, а в Київській та Сумській областях мінлива хмарність. Нічна температура від + 6 до +8, денна від +12 до + 15 градусів.

У центральних регіонах сонячно. Середня нічна температура буде в межах +7 +10, а денна від +13 до +18 градусів тепла.

На півдні та сході України сухо і сонячно. Температура коливатиметься в межах + 8 +11 вночі, а вдень від +17 до +21 градусів за Цельсієм.

Вже з четверга, 28 квітня дощі підуть, і по всій Україні переважатиме сонячна погода.

На заході відносно прохолодно, тому що нічна температура буде від +4 до +7 градусів, а денна не перевищить позначки +13 градусів.

Центральні та північні регіони будуть насолоджуватися сонцем. Нічна температура +6 +9, а денна +12 +15 градусів.

На півдні і сході теж буде сонячна погода. Вночі стовпчик термометра буде показувати від + 8 до +11 градусів, а вдень покаже +17 +19 градусів Цельсія.

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