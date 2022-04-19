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В Україну йдуть заморозки: синоптики назвали найхолодніший день

19 квітня 2022, 03:40

Дощі пройдуть переважно у східній частині України.

погода
Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні буде дуже контрастною в найближчі дні. Синоптики прогнозують сильну різницю температур - від заморозків у деяких регіонах до весняного тепла в інших.

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 19-го квітня очікується від нічних заморозків 0... -5 градусів до денних + 22 градусів у Луганській області.

Заморозки ймовірні по всій країні, крім східної частини. Найнижче, до -5 градусів - на заході, на півночі, в центрі, на півдні вночі -1... + 5, на сході + 4... + 9 градусів.

Вдень 19 і 20 квітня очікується +6... + 11 градусів, у Запорізькій, Сумській, Дніпропетровській області +9...+14, а в Харківській, Донецькій, Луганській областях +15... + 22 градуси.

Вітер буде поривчастий у східних областях, на інших територіях - помірний.

Дощі пройдуть переважно в східній частині України, в Сумській, Полтавській, Дніпропетровській областях, Криму. А в Карпатах - мокрий сніг.

19 квітня в Києві суттєві опади малоймовірні. Однак буде холодно: вночі 0... + 3 градуси, місцями ймовірні заморозки, вдень у вівторок +8... + 10 градусів.

А ось у четвер у столиці можливі помірні дощі.

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