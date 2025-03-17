В Україні влупить -14 градусів: синоптики назвали найхолодніші регіони

Погода у Львові буде однією з найхолодніших.

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Прогноз погоди в Україні на 18 березня / фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 18 березня

Де температура повітря опуститься до -14 градусів

Де очікується сніг

Погода в Україні 18 березня буде сніжною та вітряною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У багатьох областях України очікуються сильні пориви вітру. Синоптики оголосили штормове попередження (І рівень небезпечності) у південних, центральних, Сумській та Харківській областях. Швидкість поривів вітру досягатиме 15-20 м/с.

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У Івано-Франківській області синоптики оголосили 3 рівень небезпечності. Там через снігопади можуть зійти снігові лавини.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 18 березня буде одним з найнекомфортніших синоптичних днів. Вночі температура повітря опуститься до -8 градусів. Вдень температура повітря підвищиться до +2...+5 градусів. Також очікуються сильні пориви вітру.

У середу, 19 березня, буде ще прохолодно, але вже з наступного дня повертатиметься потепління.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 18 березня / фото: ventusky

Погода 18 березня

В Україні 18 березня буде хмарно з проясненнями. У південно-східних, північних областях буде мокрий сніг. На території західних областей буде ожеледиця. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. У південних, центральних, Сумській та Харківській областях будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура вночі 3-8° морозу (в Карпатах 9-14° морозу), вдень 0-5° тепла; на південному сході країни вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -5

За даними meteoprog, 18 березня в Україні буде морозно. Найтепліше буде у Криму. Там температура повітря підвищиться до +2...+11 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря опуститься до -5...+3 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 18 березня / фото: meteoprog

Погода 18 березня у Києві

У Києві 18 березня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують мокрий сніг. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° тепла; у Києві вночі 3-5° морозу, вдень 2-4° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 18 березня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, керівниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталя Голеня прогнозувала, що, згідно з розрахунками, цьогорічна весна буде ранньою і розпочнеться вчасно, за календарем.

Нещодавно синоптик Наталка Діденко писала, що слід не забувати, що на календарі - березень, і тепло в Україні тимчасове, ще буде і похолодання, і мокрий сніг, і снігова каша під ногами.

Главред із посиланням на синоптика Володимира Деркача повідомляв, що в перші дні квітня не варто чекати справжнього весняного тепла. Водночас друга декада квітня розділиться на дві частини: перша буде більш вологою і вітряною. Вночі, зрідка навіть можливий невеликий "мінус", вдень - помірний "плюс". Друга частина цієї декади буде теплішою і без опадів.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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