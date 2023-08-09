Заллє дощами та вдарить +12: в які регіони України увірветься негода

Найхолодніше 10 серпня буде на території західних областей.

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Прогноз погоди в Україні 10 серпня / фото: pexels

Погода в Україні 10 серпня раптово стане прохолодною. Однак у деяких областях збережуться спекотні температури повітря. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У деяких областях синоптики оголосили І рівень небезпечності через очікувані грози.

Прогноз погоди в Україні 10 серпня / фото: meteoprog

Погода на 10 серпня

В Україні 10 серпня буде мінлива хмарність. Вночі опадів не буде, однак вдень синоптики прогнозують грозові дощі. Їх очікують у східних, південно-східних та Полтавській областях.

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Вітер в цей день буде північно-східним, а його швидкість досягатиме 5-10 м/с.

"Температура вночі 10-15°, вдень 22-27°, в західних областях 19-24°; у південній та східній частинах вночі 15-20°, вдень 25-30°", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди в Україні 10 серпня / фото: ventusky

Температура опуститься до +12

За даними meteoprog, 10 серпня температура в Україні опуститься до 12 градусів тепла. Найхолодніше в цей день буде на території Львівської області. Водночас сонце розжарить Луганську та Донецьку області аж до 34 градусів тепла, що робить їх найгарячішими регіонами.

Прогноз погоди в Україні 10 серпня / фото: meteoprog

Погода 10 серпня у Києві

Погода у Києві 10 серпня буде мінливою та без опадів. У цей день очікується північно-східний вітер, швидкість якого буде досягати 5-10 м/с.

"Температура вночі 10-15°, вдень 22-27°; по Києву вночі 12-14°, вдень 24-26°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Погода на серпень в Україні

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Києві влітку 2023. Виявилось, що серпень у столиці буде найхолоднішим з трьох літніх місяців. Максимальна температура повітря вдень складе +28 градусів, а мінімальна температура в столиці вночі - 13 градусів. Найтеплішим днем серпня стане 21 число, а найхолоднішим – 14 серпня.

Пізніше синоптики розказали, якою буде погода в останній місяць літа. В перші дні серпня (1-2 числа) переважатиме поле високого тиску. Опадів у цей період не очікується, розпочнеться справжня спека.

В Укргідрометцентрі повідомили, що у серпні буде справжня холодина, не слід очікувати спекотної погоди. Середні місячна температура очікується всього 20-25 градусів тепла.

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