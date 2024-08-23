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В Україні температура зростає вдвічі швидше ніж у Європі: науковці пояснили

Степан Гафтко
23 серпня 2024, 05:50
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Річкові екосистеми в Україні висихають швидше ніж у Європі, саме тому температура у державі може збільшуватися швидше.
В Україні температура зростає вдвічі швидше ніж у Європі: науковці пояснили
Температура повітря в Україні / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Через сильне обміління багатьох річок України на території держави засуха, а як наслідок, температура повітря значно посилюються та підвищуються. Про це пише Рубрика з посиланням на WWF-Україна.

Дані Українського Гідрометцентру свідчать про те, що за останні тридцять років середня температура в нашій країні зросла на 1,2°C. Швидкість зростання температури повітря в окремих регіонах України сягає 0,82°C за останні 10 років, тоді як у сусідніх країнах – 0,47-0,59°С/10 р., а в північній півкулі та Європі – 0,34 і 0,47°С/10 р. відповідно. Аналізуючи ці дані, можна сказати, що на території України температура повітря підвищується значно сильніше, ніж на інших територіях європейських країн.

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Аналітики стверджують, що басейн річки Дунай останніми роками зазнає сильних засух, а це впливає і на температурний режим на території. Це негативно впливає на водні ресурси, загрожує екосистемам та ускладнює життя людей, які залежать від цієї річки. На додаток, регіон стикається з викликами, пов'язаними з інтенсивними і частими повенями. Прогнози зміни клімату вказують скоріше на погіршення сценаріїв, ніж на позитивну тенденцію.

Як кажуть експерти - замало води, щоб зберігати температуру на нормальному рівні.

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, що в Україну, по заявах синоптиків, іде ще одна хвиля спеки, а згодом грози та дощі - накриє майже всю територію країни.

Раніше синоптик сказала, де буде "найгарячіше" на вихідних. Вже з неділі-понеділка температура в більшості областей підвищиться до +30…+35 градусів і більше.

Також раніше повідомлялося, що в Україну йде друга хвиля пекельної спеки – стало відомо, де вдарить +37 градусів. До країни увірвалася друга хвиля спеки, яка, за прогнозами Укргідрометцентру, триватиме до 25 серпня.

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