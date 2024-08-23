В Україні температура зростає вдвічі швидше ніж у Європі: науковці пояснили

Річкові екосистеми в Україні висихають швидше ніж у Європі, саме тому температура у державі може збільшуватися швидше.

https://glavred.net/synoptic/v-ukraine-temperatura-rastet-vdvoe-bystree-chem-v-evrope-uchenye-obyasnili-10590869.html Посилання скопійоване

Температура повітря в Україні / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Через сильне обміління багатьох річок України на території держави засуха, а як наслідок, температура повітря значно посилюються та підвищуються. Про це пише Рубрика з посиланням на WWF-Україна.

Дані Українського Гідрометцентру свідчать про те, що за останні тридцять років середня температура в нашій країні зросла на 1,2°C. Швидкість зростання температури повітря в окремих регіонах України сягає 0,82°C за останні 10 років, тоді як у сусідніх країнах – 0,47-0,59°С/10 р., а в північній півкулі та Європі – 0,34 і 0,47°С/10 р. відповідно. Аналізуючи ці дані, можна сказати, що на території України температура повітря підвищується значно сильніше, ніж на інших територіях європейських країн.

відео дня

Аналітики стверджують, що басейн річки Дунай останніми роками зазнає сильних засух, а це впливає і на температурний режим на території. Це негативно впливає на водні ресурси, загрожує екосистемам та ускладнює життя людей, які залежать від цієї річки. На додаток, регіон стикається з викликами, пов'язаними з інтенсивними і частими повенями. Прогнози зміни клімату вказують скоріше на погіршення сценаріїв, ніж на позитивну тенденцію.

Як кажуть експерти - замало води, щоб зберігати температуру на нормальному рівні.

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, що в Україну, по заявах синоптиків, іде ще одна хвиля спеки, а згодом грози та дощі - накриє майже всю територію країни.

Раніше синоптик сказала, де буде "найгарячіше" на вихідних. Вже з неділі-понеділка температура в більшості областей підвищиться до +30…+35 градусів і більше.

Також раніше повідомлялося, що в Україну йде друга хвиля пекельної спеки – стало відомо, де вдарить +37 градусів. До країни увірвалася друга хвиля спеки, яка, за прогнозами Укргідрометцентру, триватиме до 25 серпня.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред