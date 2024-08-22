В Україну йде чергова хвиля спеки та грозові дощі: коли очікувати похолодання

Синоптики попереджають про те, що 23 серпня у багатьох областях України будуть грозові дощі.

https://glavred.net/synoptic/v-ukrainu-idet-ocherednaya-volna-zhary-kogda-ozhidat-poholodanie-10590773.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди в Україні н 23 серпня / фото: pixabay

Погода в Україні 23 серпня буде теплою. Однак у багатьох областях будуть грозові дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У цей день у більшості областей України буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Синоптик Наталка Діденко зазначила, що з неділі, 25 серпня, знову посилиться спека. Похолодання очікується вже 1-2 вересня. Тоді температура повітря знизиться до комфортної.

відео дня

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні н 23 серпня / фото: windy

Погода 23 серпня

В Україні 23 серпня буде мінлива хмарність. У цей день будуть дощі з грозами у східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Вітер в цей день буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях вночі 12-17°, вдень 23-28°; на решті території вночі 17-22°, вдень 29-34°, місцями сильна спека 35°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +35

За даними meteoprog, 23 серпня в Україні буде теплим, але місцями дощовим. Найтепліше буде в Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +24...+35 градусів. Найнижча температура буде в Одеській області. Там температура повітря підвищиться до +12...+26 градусів.

Прогноз погоди в Україні н 23 серпня / фото: meteoprog

Погода 23 серпня у Києві

У Києві 23 серпня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура вночі 12-17°; вдень 23-28°; у Києві вночі 15-17°, вдень 25-27°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні н 23 серпня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Раніше синоптик сказала, де буде "найгарячіше" на вихідних. Вже з неділі-понеділка температура в більшості областей підвищиться до +30…+35 градусів і більше.

Також раніше повідомлялося, що в Україну йде друга хвиля пекельної спеки – стало відомо, де вдарить +37 градусів. До країни увірвалася друга хвиля спеки, яка, за прогнозами Укргідрометцентру, триватиме до 25 серпня.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред