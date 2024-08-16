В Україну йде друга хвиля пекельної спеки: де вдарить +37 градусів

До країни увірвалася друга хвиля спеки, яка, за прогнозами Укргідрометцентру, триватиме до 25 серпня.

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Україну накриє нова хвиля спеки / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

В Україні очікується нова хвиля спеки з 17 по 21 серпня, яка може тривати до 25 серпня. В південних областях температура підвищиться до 35-37°C, а на півночі та заході буде дещо прохолодніше. Про це під час брифінгу заявила представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

"За розрахунками, вона (спека - Главред) може утримуватися до середини третьої декади серпня, тобто, до 25 числа. У південних областях точно вона буде, скажімо так, у межах 35-37 (градусів – Главред). Дещо легше буде по західних і північних областях і, відповідно, на Київщині. Зараз пік припаде на дати з 17 по 21 (серпня – Главред), і потім вже буде і для західних, і для північних областей певне послаблення", - розповіла вона.

Синоптикиня пояснила, що спека накриє Україну вже із суботи, коли антициклон відступить, а на території країни почне діяти поле зниженого тиску. Це призведе до часткової хмарності, але також до надходження теплого повітря з південного заходу. Через це температура знову зросте . В південних областях температура утримуватиметься на рівні 35-37°, а в центральних і північних регіонах – 29-34°.

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"Перші два дні – 17-18 числа, це ще місцями (може спостерігатися спека – Главред). Але потім, вже до 21 числа, у принципі вона (висока температура – Главред) буде утримуватися, переважно це південь і захід України. І відповідно, буде оця сильна спека", - зазначила Птуха.

За її словами, внаслідок тепла та підвищеної вологості, в другій половині дня можуть утворюватися купчасто-дощові та грозові хмари. Це буде особливо помітно на заході України, де короткочасні дощі можуть принести тимчасове полегшення, але також підвищать рівень вологості, що може збільшити дискомфорт.

У південно-східних областях, де опадів не передбачається, існує високий рівень пожежної небезпеки. Наразі в Україні переважають 4 і 5 класи пожежної небезпеки.

"Але вже із завтрашнього дня є прогнози, що, у принципі, вже 5-й клас буде у більшості (регіонів України – Главред). Переважно це південь, центр, частково північ і, звичайно, східні області, трохи менше - у західних областях", - додала Птуха.

Хто така Наталія Птуха Наталія Птуха – синоптик в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України, завідувачка сектору взаємодії зі ЗМІ в УкрГМЦ. Співпрацює українськими телеканалами, радіостанціями та інформаційними джерелами.

Погода в Україні - повернення спеки

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко попередила про те, що в Україну повернеться пекельна спека. На підвищення температури можна очікувати вже з 17-18 серпня.

Також на цих вихідних в Україні очікується значне потепління. Синоптик Наталка Діденко повідомила, що вже з 17 серпня температура в більшості областей підвищиться до +30 +35 градусів. У суботу погода буде сухою та сонячною, тоді як у неділю можливі короткочасні дощі на заході, півночі та в центрі.

Крім цього, завідувачка відділу метеорологічних прогнозів Українського гідрометеорологічного центру Наталія Голеня розповіла, якою буде погода в Україні у вересні, жовтні та серпні.

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