Після спеки температура впаде до +12 градусів: коли почнеться похолодання

У найближчі дні в Україні переважатиме погода без опадів.

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Якою буде погода в Україні / фото: УНІАН

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Коли температура повітря знизиться

Чи накриє Україну нова хвиля спеки

Уже з початку наступного робочого тижня більшість регіонів України опиняться під впливом нового антициклону. Очікується суха погода, але помітно свіжіше повітря. Про це заявила начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха в коментарі РБК-Україна.

За її словами, атмосферний фронт, що просувається територією країни, приніс зниження температури повітря після хвилі сильної спеки.

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Зокрема, вже у суботу, 8 серпня, він залишить західні області та зміститься на північ, у центр і частково на південь країни.

Синоптикиня додає, що до 9-10 серпня атмосферний фронт відійде через східний кордон України. Лише на південному сході у неділю можливі короткочасні дощі та грози.

Далі на погоду знову впливатиме антициклон, а отже з 10 серпня переважатиме погода без опадів. Відтак сонячних прояснень стане більше.

"Але основне те, що зміниться повітряна маса нарешті. Після цього атмосферного фронту. І навіть в тому, наступному антициклоні, вже пануватиме більш свіжа повітряна маса", - наголосила Птуха.

Якою буде температура повітря у найближчі дні

За її прогнозом, з 9 серпня температура повітря у нічні години становитиме +12...+17 градусів, а у денні – +24...+29 градусів.

Дещо тепліше буде на Закарпатті, а також на півдні та сході: +18...+23 градусів уночі та +28...+33 градуси вдень.

"Тобто сильної спеки вже не буде", - підсумувала синоптикиня.

Наталія Птуха / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптик Ігор Кібальчич говорив, що погоду в Україні 8 та 9 серпня визначатиме холодний фронт. Під його впливом у всіх регіонах України очікується поступове послаблення аномальної спеки.

Синоптик Наталія Діденко заявляла, що 8 серпня в Україні спека відчутно відступатиме, залишиться лише на півдні та сході. А вже 9 серпня легко дихати свіжим повітрям можна буде повсюди в Україні.

Водночас кандидат географічних наук, завідувач відділом фізики атмосфери Українського гідрометеорологічного інституту ДСЦС України та НАН України Віталій Шпиг попередив, що у майбутньому періоди спеки ставатимуть частішими в Україні і можуть мати більш сильні прояви.

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Про персону: Наталія Птуха Наталія Птуха – випускниця кафедри метеорології та кліматології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2012 року працює синоптиком в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України (УкрГМЦ). У 2021 виступила ініціатором створення прес-офісу даної державної установи, наразі начальниця відділу взаємодії із ЗМІ УкрГМЦ. Співпрацює зі столичними та національними каналами телебачення, радіостанціями та інформаційними джерелами.

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