Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Після спеки температура впаде до +12 градусів: коли почнеться похолодання

Марія Николишин
7 серпня 2026, 20:49
google news Підпишіться
на нас в Google
У найближчі дні в Україні переважатиме погода без опадів.
Після спеки температура впаде до +12 градусів: коли почнеться похолодання
Якою буде погода в Україні / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Коли температура повітря знизиться
  • Чи накриє Україну нова хвиля спеки

Уже з початку наступного робочого тижня більшість регіонів України опиняться під впливом нового антициклону. Очікується суха погода, але помітно свіжіше повітря. Про це заявила начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха в коментарі РБК-Україна.

За її словами, атмосферний фронт, що просувається територією країни, приніс зниження температури повітря після хвилі сильної спеки.

відео дня

Зокрема, вже у суботу, 8 серпня, він залишить західні області та зміститься на північ, у центр і частково на південь країни.

Синоптикиня додає, що до 9-10 серпня атмосферний фронт відійде через східний кордон України. Лише на південному сході у неділю можливі короткочасні дощі та грози.

Далі на погоду знову впливатиме антициклон, а отже з 10 серпня переважатиме погода без опадів. Відтак сонячних прояснень стане більше.

"Але основне те, що зміниться повітряна маса нарешті. Після цього атмосферного фронту. І навіть в тому, наступному антициклоні, вже пануватиме більш свіжа повітряна маса", - наголосила Птуха.

Якою буде температура повітря у найближчі дні

За її прогнозом, з 9 серпня температура повітря у нічні години становитиме +12...+17 градусів, а у денні – +24...+29 градусів.

Дещо тепліше буде на Закарпатті, а також на півдні та сході: +18...+23 градусів уночі та +28...+33 градуси вдень.

"Тобто сильної спеки вже не буде", - підсумувала синоптикиня.

Наталія Птуха
Наталія Птуха / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптик Ігор Кібальчич говорив, що погоду в Україні 8 та 9 серпня визначатиме холодний фронт. Під його впливом у всіх регіонах України очікується поступове послаблення аномальної спеки.

Синоптик Наталія Діденко заявляла, що 8 серпня в Україні спека відчутно відступатиме, залишиться лише на півдні та сході. А вже 9 серпня легко дихати свіжим повітрям можна буде повсюди в Україні.

Водночас кандидат географічних наук, завідувач відділом фізики атмосфери Українського гідрометеорологічного інституту ДСЦС України та НАН України Віталій Шпиг попередив, що у майбутньому періоди спеки ставатимуть частішими в Україні і можуть мати більш сильні прояви.

Читайте також:

Про персону: Наталія Птуха

Наталія Птуха – випускниця кафедри метеорології та кліматології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2012 року працює синоптиком в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України (УкрГМЦ). У 2021 виступила ініціатором створення прес-офісу даної державної установи, наразі начальниця відділу взаємодії із ЗМІ УкрГМЦ. Співпрацює зі столичними та національними каналами телебачення, радіостанціями та інформаційними джерелами.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
погода прогноз погоди Погода в Україні Погода на завтра Погода на тиждень Наталія Птуха погода на вихідні
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"У нас є домовленості": Зеленський заявив про прорив у постачанні ракет до Patriot

"У нас є домовленості": Зеленський заявив про прорив у постачанні ракет до Patriot

15:03Аналітика
На Кіровоградщині під час бойового завдання розбився вертоліт: що відомо

На Кіровоградщині під час бойового завдання розбився вертоліт: що відомо

12:58Війна
В США заявили про угоду з Україною щодо відмови бити по Росії: що зміниться

В США заявили про угоду з Україною щодо відмови бити по Росії: що зміниться

12:43Війна
Реклама

Популярне

Більше
Навіщо вішати дерев'яну прищіпку у ванній: простий лайфхак із Франції

Навіщо вішати дерев'яну прищіпку у ванній: простий лайфхак із Франції

Пошкодять одяг і техніку: які режими прання краще не використовувати

Пошкодять одяг і техніку: які режими прання краще не використовувати

Тиждень суцільного везіння: для трьох знаків зодіаку починається біла смуга

Тиждень суцільного везіння: для трьох знаків зодіаку починається біла смуга

Гороскоп на тиждень 10–16 серпня: Тельцям — шанс, Левам — успіх

Гороскоп на тиждень 10–16 серпня: Тельцям — шанс, Левам — успіх

Навіщо залишати ложку в борошні — старовинний трюк для кухні

Навіщо залишати ложку в борошні — старовинний трюк для кухні

Останні новини

16:07

Другий урожай огірків у серпні - реальний: що треба зробити з кущами

15:56

Хитрий лайфхак від кухарів: навіщо кидати сірники під час варіння яєць

15:55

Навіщо кидати лід і сіль в унітаз: дешевий спосіб спростити прибирання

15:47

Чи обов'язково віддавати дитину у садочок - вчені здивували дослідженням

15:17

Долар та євро в середині серпня: банкір розкрив, чи варто скуповувати валюту

Антиукраїнські погроми в Польщі посиляться, Варшава повторює помилку 1939 року – КуликАнтиукраїнські погроми в Польщі посиляться, Варшава повторює помилку 1939 року – Кулик
15:15

Звучить природно й чисто: як правильно перекласти "души не чаять"

15:11

Крутіше "Шуби": рецепт дуже смачного салату "Пальто" за 15 хвилин

15:03

"У нас є домовленості": Зеленський заявив про прорив у постачанні ракет до Patriot

14:46

Сонце стримає удар: яким буде рівень магнітних бур 8–9 серпня

Реклама
14:28

Вже пора у смітник: головні ознаки, що кухонну губку треба змінити

14:19

Чорнобривці цвістимуть до заморозків: як правильно обрізати бутониВідео

13:48

В Україні змінили умови бронювання працівників: хто втратить бронь з 1 вересня

13:42

Через дружину: Анатоліч поскаржився на Остапчука, який його заблокував

13:20

День ветеринара в Україні: добірка щирих привітань, які зворушать кожного

12:58

На Кіровоградщині під час бойового завдання розбився вертоліт: що відомо

12:48

Чи можна вмикати кондиціонер на цілий день: як це впливає на рахунки за електрику

12:43

В США заявили про угоду з Україною щодо відмови бити по Росії: що зміниться

12:38

Гороскоп Таро на завтра, 9 серпня: Близнюкам — заробляти, Ракам — образа

12:30

Китайський гороскоп на 9 серпня: Мавпам — гармонія, Коням — баланс

12:14

Перший титульний поєдинок Олександра Хижняка: вечір Usyk 17 Promotions ексклюзивно на Київстар ТБ

Реклама
11:59

Коли краще пити ранкову кави: вчені розкрили ідеальний час

11:58

Як рішення Нацбанку дозволять бізнесу розвиватися попри посилені атаки ЗС РФ: пояснив Голова НБУ Андрій Пишний

11:51

Сєдокова страшенно зганьбилася під час живого виступу: ганебне відеоВідео

11:48

ЗСУ масовано вдарили по Росії, є прильоти: в Генштабі розкрили наслідки атаки

11:37

Важкі часи позаду: яким трьом знакам зодіаку доля готує зміни

11:11

"Вперше полиці такі порожні": у Києві помітили тривожну картину в супермаркетахФотоВідео

10:39

Перша зміна після лікарняного: ракета РФ вбила на станції під Києвом маму маленької дівчинкиФото

10:28

Загинули 3-річний хлопчик, його бабуся та дідусь: Зеленський розкрив деталі атаки РФФото

10:15

Більшість робить помилку: скільки насправді потрібно варити кукурудзу

09:27

Повінь у Буковелі: після сильної зливи гірський курорт опинився під водоюВідео

09:22

Росіяни цинічно обстріляли потяг "Суми – Київ": перші деталі про наслідки

08:51

Росія продовжить бити балістикою: Світан розкрив, що може змінити ситуацію

08:46

Пролунало щонайменше 10 вибухів: після атаки палають два найбільші НПЗ у РосіїВідео

07:49

РФ завдала балістичного удару по Києву та області: спалахнули пожежі, троє людей загинулиФото

05:36

Гороскоп на завтра, 9 серпня: Овнам - суперечка, Козорогам - прибуток

04:30

Як розносити тісне взуття на розмір: небезпечний трюк і сучасні засоби

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці овочів та фруктів за 7 с

03:30

Чи потрібно обривати пасинки у кукурудзи: городниця провела експеримент на грядціВідео

02:25

Пошкодять одяг і техніку: які режими прання краще не використовувати

01:56

РФ може відкрити новий фронт: над якими областями нависла загроза вторгнення

Реклама
00:59

Тиждень суцільного везіння: для трьох знаків зодіаку починається біла смуга

00:06

"Я не залізний": Усик зробив несподівану заяву про боксерську кар'єру

07 серпня, п'ятниця
23:54

Порятунок улюбленця від спеки: як правильно надати першу допомогу

23:32

Путін знайшов "безпечну зону" й панічно уникає атак українських БПЛА - ЗМІ

23:14

РФ готова до нового масованого удару: які області можуть стати ціллю атаки

23:10

"Допоможе закінчити війну": Зеленський відреагував на рішення США щодо Росії

23:01

День великих змін — які п'ять знаків зодіаку стануть щасливчиками

22:46

Період невдач трьох знаків зодіаку добігає кінця - на кого чекає прорив

22:42

Не просто декор: чому досвідчені господині завжди тримають алое на кухні

22:36

Історія песика, якого випхали шваброю з Нової пошти, отримала продовження - що з ним

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп Кіркоров
Регіони
Новини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини Рівного
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПранняПрибиранняКімнатні рослиниАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти