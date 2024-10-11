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У небі з'явився "череп": ураган Мілтон вирує у США, мільйони людей - без світла

Анна Ярославська
11 жовтня 2024, 10:07оновлено 11 жовтня, 10:49
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Понад три мільйони будинків і підприємств у Флориді залишилися без електрики. Загинули 10 осіб.
Ураган Мілтон
Ураган Мілтон набув форми черепа одразу перед "ударом" по узбережжю / Колаж: Главред, фото: скріншот Twitter

На штат Флорида в США обрушився ураган Мілтон. На щастя, шторм не спричинив катастрофічного підйому морської води - штату вдалося уникнути "найгіршого сценарію". Загинули щонайменше 10 людей, мільйони - залишилися без електрики.

Як пише Reuters, хоча наслідки урагану Мілтон виявилися не такими масштабними, як усі побоювалися, губернатор Флориди Рон ДеСантіс заявив, що збитки все ж таки значні та викликають занепокоєння.

Скільки жертв від урагану Мілтон

Міністр внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркас на брифінгу в Білому домі заявив, що наразі є інформація про 10 загиблих через торнадо.

відео дня

За даними PowerOutage.us, понад 3,2 млн будинків і підприємств у Флориді залишилися без електрики.

"Мілтон" також знищив дах стадіону Tropicana Field, бейсбольної команди Tampa Bay Rays у Сент-Пітерсберзі. Поки що повідомлень про постраждалих не надходило. Стадіон був плацдармом для рятувальників, на полі встановлено тисячі ліжок.

Так виглядає Tropicana Field після урагану
Так виглядає стадіон Tropicana Field після урагану / скріншот
Поле Тропікана
Стадіон Tropicana Field / скріншот

Тим часом старший метеоролог Weather Channel Сту Остро поділився у Twitter моторошним фото урагану Мілтон перед тим, як він обрушився на Флориду. Судячи з кадрів, ураган набув форми черепа. Щось подібне сталося і в 2016 році, коли ураган Метью набув схожої форми.

Дивіться відео - Ураган Мілтон трансформувався у зловісну форму у вигляді черепа:

Скриншот

Ураган Мілтон обрушився на узбережжя недалеко від Сарасоти в середу ввечері як шторм категорії 3. У результаті він породив близько 150 торнадо і обрушив на штат до 50 сантиметрів опадів, водночас швидкість поривів вітру сягала понад 160 км/год.

У четвер шторм перемістився назад у море, проте дослідники попереджають, що небезпека ще не минула. Насправді ураган Мілтон все ще може затопити частину місцевого узбережжя.

Як пише NBC News, близько 11 млн осіб наразі опинилися під загрозою раптових повеней. Мілтон обвалив на Флориду таку кількість опадів, що його кваліфікували як дощову подію, яка відбувається раз на 1000 років.

Куди піде ураган Мілтон після Флориди

Згідно з картою, опублікованою на сайті Національного центру з відстеження ураганів (NHC), наразі епіцентр Мілтона знаходиться біля східного узбережжя Флориди, передає Голос Америки.

Ураган продовжить рух на схід, у бік Бермудського архіпелагу.

NHC прогнозує, що в ніч на п'ятницю його статус знизиться до рівня тропічного шторму, а вже до кінця тижня Мілтон стане тропічною депресією.

Ураган Мілтон
Ураган Мілтон / Фото: NHC

Ураган Мілтон - останні новини

У Сполучених Штатах Америки вирує ураган "Мільтон". 10 жовтня він досяг узбережжя штату Флорида. Унаслідок урагану є загиблі. У Флориді було знеструмлено понад 2 мільйони будинків і підприємств. Найбільше відключень електроенергії зафіксовано в окрузі Харді, а також у сусідніх округах Сарасота і Манаті.

Через ураган президент США Джо Байден скасував візит на засідання у форматі "Рамштайн", заплановане на 12 жовтня. Також стало відомо, що після Байдена свій візит на засідання у форматі "Рамштайн" скасував також державний секретар США Ентоні Блінкен.

Після цього стало відомо, що зустріч групи у форматі "Рамштайн" терміново переноситься. Стало відомо, що зустріч "Рамштайн" відклали - ключовим фактором стала зміна планів президента США.

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