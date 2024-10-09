Екс-ураган і циклон Kirk "суне" на Європу: чи є загроза для областей України

Фронт буде проходити через територію України, а більшість території Європи буде перебувати в полі зниженого тиску.

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Колишній ураган "Кірк" іде на Європу / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, фото: pogodairadar

У напрямку Європи стрімко рухається позатропічний циклон Kirk, який утворився в Атлантичному океані з урагану четвертої категорії. Однак, коли Kirk вийде на територію Європи, то поступово втрачатиме свою інтенсивність. Синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха поділилася, чи загрожує негода Україні.

"В такому масштабі як саме позатропічний циклон - ні. Тобто він вже як вийде на територію Європи, то він буде поступово втрачати свою інтенсивність. І, скажімо так, безпосередньо цей циклон до території України не дійде", - пояснила експерт.

Що таке циклон? Циклоном називають повітряну масу у вигляді атмосферного вихору з віссю величезного діаметра, пише Вікіпедія. відео дня У центрі вихору повітря має знижений тиск. Циклон найчастіше приносить опади.

За словами синоптикині, відбудеться певна регенерація циклонів в полі зниженого тиску і "в нас вже будуть просто фронтальні системи: на п’ятницю і на суботу, і на неділю, скажімо":

"Фронт буде проходити через територію України. Але сказати, що це прям ось цей циклон, то не зовсім. У нас буде просто атмосферний фронт проходити".

Відповідаючи на запитання, чи циклон просто дасть відчуття похолодання, синоптик зазначила, що "для території України, скажімо так, прямого впливу він не несе".

"Він трішечки, звичайно, видозмінить баричне поле над Європою, коли він вийде на територію Європи. І відповідно, більшість території буде перебувати в полі зниженого тиску. Але там вже будуть і інші циклони, скажімо так, впливати", - зауважила експерт.

Ба більше, Наталія Птуха пояснює, що йдеться про таке багатоцентрове поле зниженого тиску. Воно буде над Європою впродовж четверга та п’ятниці.

"Але в п’ятницю до території України надійде вже тільки атмосферний фронт. А самі центри циклонів змістяться на північ Європи взагалі. А над Європою вже взагалі там буде на п’ятницю поле підвищеного тиску, в центральній Європі. А над Атлантикою - новий циклон До України, переважно, якщо щось з Атлантики, доходить тільки у вигляді вже атмосферних фронтів", - розповіла Птуха.

Погода в Україні - що відомо

Нагадаємо, що стала відома дата погіршення погоди. Скоро в Україні буде більше дощів і значно менше теплої погоди – синоптик сказала, коли почнеться суттєве похолодання.

Синоптик назвала дату, коли в Україну увірвуться дощі та осінній холод. З 12 жовтня це поширюватиметься і на інші регіони правобережної частини країни - там також синоптик прогнозує опади.

На жаль, потепління буде коротким. Вже найближчої суботи, 12 жовтня, в Україну повернеться похолодання та знову литимуть сильні дощі.

Окрім цього, за кілька днів почнеться нова магнітна буря. Потужність сильної магнітної бурі підвищилася до майже 8-ми балів.

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