Є загиблі, понад 2 млн людей без електрики: ураган "Мільтон" досягнув штату Флорида у США

"Мільтон" може стати найсильнішим ураганом за сто років.

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Ураган "Мільтон" досягнув штату Флорида у США/ колаж: Главред, фото: скрін

У Сполучених Штатах Америки вирує ураган "Мільтон". 10 жовтня він досягнув узбережжя штату Флорида. Уже відомо, що внаслідок урагану є загиблі, також понад 2 мільйони людей залишилися без електрики.

Згідно з даними сайту poweroutage.us, який відстежує звіти комунальних служб, у Флориді було знеструмлено понад 2 мільйони будинків і підприємств. Найбільше відключень електроенергії було в окрузі Харді, а також у сусідніх округах Сарасота і Манаті.

Як повідомив директор Департаменту з питань надзвичайних ситуацій штату Флорида, ще до того, як ураган вийшов на берег, було зруйновано близько 125 будинків. Багато з них були пересувними будинками в громадах для людей похилого віку.

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NBC News із посиланням на шерифа округу Сент-Люсі повідомляє, що вже відомо про щонайменше дві смерті в селищі для пенсіонерів після ймовірного торнадо у Форт-Пірсі на східному узбережжі Флориди.

У The New York Time повідомили, що влада штату Флорида надіслала сповіщення про евакуацію через стихію для понад 5,5 млн людей.

Очікується, що епіцентр стихії обрушиться на центрально-західне узбережжя Флориди. До цього регіону належить місто Тампа з населенням 3,3 млн людей.

"Цей ураган – катастрофа, і я скажу без усякої драматизації: якщо ви вирішите залишитися в одній із цих евакуаційних зон, ви помрете", – заявила очільниця міста Тампа Джейн Кастор.

"Мільтон" може стати найсильнішим ураганом за сто років.

Ураган "Мільтон" в США/ скрін

Дивіться відео наслідків урагану "Мільтон" у США:

Ураган "Мільтон" в США/ скрін

Дивіться відео наслідків урагану "Мільтон" у США:

Байден скасував візит на "Рамштайн" через ураган "Мільтон" – що відомо

Нагадаємо, на 12 жовтня було заплановане засідання у форматі "Рамштайн". Його повинен був очолити президент США Джо Байден. Проте Байден відмінив візит на засідання через сильний ураган "Мільтон", який наближається до Сполучених Штатів Америки. Також стало відомо, що після Байдена свій візит на засідання у форматі "Рамштайн" відмінив також державний секретар США Ентоні Блінкен.

Після цього стало відомо, що зустріч групи у форматі "Рамштайн" терміново переноситься. Стало відомо, що зустріч "Рамштайну" відклали – ключовим фактором стала зміна планів президента США.

Раніше Главред розповідав, що цей "Рамштайн" може стати останнім, і пояснив, чого чекати від зустрічі в Берліні. За словами Зеленського, ця зустріч мала б стати особливою – хоча б тому, що вона вперше пройде на рівні лідерів країн.

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