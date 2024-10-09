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Такого давно не було: Україну атакує майже найсильніша магнітна буря

Ангеліна Підвисоцька
9 жовтня 2024, 22:16
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Цей геомагнітний шторм досягне майже 9-бальної потужності.
магнітна буря, сонце
Україну атакує майже 9-бальна магнітна буря / фото: pexels

В Україні раптово посилилася неймовірно потужна магнітна буря. Вона досягне майже максимальної потужності. Про це повідомляє meteoagent.

Магнітна буря увірвалася в країну ще 2 жовтня. Тоді вона врізала з 4-бальною потужністю. Наступного дня вона раптово зросла до майже 8-ми балів. На такому ж рівні вона тривала цілих 6 днів. Потужність бурі зменшилася лише 9 жовтня - до 6-ти балів.

Очікувалося, що після цього буря піде на спад, але вона різко посилиться. 10-11 жовтня геомагнітний шторм досягне майже максимально можливої позначки - 8 балів. Лише після цього буря знизиться до 5-ти балів і опуститься до мінімуму.

відео дня

Наступна магнітна буря накриє країну 22 жовтня і вдарить майже з 5-бальною потужністю.

магнітна буря
Україну атакує майже 9-бальна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 5 спалахів класу С і Х. Повідомляється, що 10 жовтня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 75%. Імовірність спалахів класу Х становить 30%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 81 сонячну пляму.

Такого давно не було: Україну атакує майже найсильніша магнітна буря
Як магнітна буря впливає на людину / Інфографіка Главред

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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