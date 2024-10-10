В Україну повертаються заморозки та зливи: названо дату різкого похолодання

У багатьох областях України оголосили І та ІІ рівні небезпечності.

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Прогноз погоди в Україні на 11 жовтня / фото: pexels

Погода в Україні 11 жовтня буде достатньо теплою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У Харківській, Херсонській, Запорізькій, Кіровоградській та Миколаївській областях буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Однак вже з 12-13 жовтня в Україну почне повертатись похолодання. Синоптики оголосили І та ІІ рівень небезпечності через заморозки 0-3°. Про небезпеку попереджають жителів Волинської, Львівської, Рівненської, Тернопільської та Івано-Франківської областей.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що в Україну йде холодний атмосферний фронт. Вже 11 жовтня у західних областях будуть дощі. До вечора п'ятниці дощі доберуться на Житомирщину, Вінниччину, Київщину і навіть до західних районів Черкащини. 12 жовтня опади посиляться і різко похолоднішає до 11-12 градусів тепла. 13 жовтня холоднеча накриє всі регіони України.

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Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 11 жовтня / фото: ventusky

Погода 11 жовтня

В Україні 11 жовтня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують дощі у західних, Житомирській та Вінницькій областях. Вітер в цей день буде південно-східний з переходом у західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 9-14°, на узбережжі морів до 17°, у східних областях 5-10° тепла; вдень 18-23°, на півдні країни до 26°, у західних областях 13-18°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +11

За даними meteoprog, 11 жовтня в Україні буде дощовою. Найтепліше буде у Херсонській та Миколаївській областях. Там температура повітря підвищиться до +15...+25 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря підвищиться до +13...+19 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 11 жовтня / фото: meteoprog

Погода 11 жовтня у Києві

У Києві 11 жовтня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 9-14°, вдень 18-23°; у Києві вночі 12-14°, вдень близько 20°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 11 жовтня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що Україну засипало першим снігом, несуться шалені зливи – стало відомо, в які регіони увірветься негода. В Україні прогнозують значний температурний контраст – від +9 до +26 градусів, розповіла Наталія Діденко.

Також 30 вересня в Україні очікуються дощі. У Івано-Франківській та Закарпатській областях випав перший сніг. На решті території переважатиме суха погода.

Також раніше повідомлялося, коли буде бабине літо 2024 – синоптик сказала, чи чекати потепління у жовтні. У другий місяць осені не буде сильного похолодання і заморозків, вважає Тетяна Адаменко.

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