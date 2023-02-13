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У березні Україну чекає сувора зима: синоптик розповіла про погоду навесні

13 лютого 2023, 04:10
Середня температура повітря в Україні в березні — +2..+4 градуси вдень і до +1 градуса вночі, однак зима ще нагадає про себе.
погода, погода в Україні
Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні цієї зими дивує передами температур, а останній її місяць приніс з собою морози. Синоптики припускають, що в березні холодні "сюрпризи" можуть тривати і після закінчення зими.

Як каже синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха, деякі вчені відзначають, що в лютому або в березні морозний "характер" зими все-таки ще може проявитися.

"Дивлячись на те, які у нас були аномальні перепади температури в січні, братися зараз прогнозувати, якою буде весна, досить складно. Багато вчених схиляються до того, що розслаблятися не варто, адже компенсація за ці теплі дні посеред зими, дійсно, може бути десь в лютому або березні", - вважає синоптик, передає 24 канал.

Прогноз погоди на березень

Водночас синоптики сайту Meteoprog дають більш втішний прогноз на березень.

За їхніми даними, погода в перший місяць весни по Україні буде вищою за середню. Тобто, з перших днів температура повітря сягатиме + 7..+ 8 градусів, а вночі — від 0 до +1.

Середня температура повітря в Україні в березні — +2..+ 4 градуси вдень і до +1 градуса вночі.

В кінці березня денна температура повітря досягає + 9 градусів. А згідно з прогнозом синоптиків, до кінця місяця може бути вже до +16.

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Карта погоди

Раніше синоптик Віталій Постригань зазначав, що погода в Україні в лютому нагадає всім про зиму. У першій декаді лютого українці відчують, як виглядає справжня зимова і морозна казка. Як написав синоптик, за попередніми розрахунками, зимова і морозна погода триватиме до 11 лютого.

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