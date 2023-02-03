Зима ще не починалася: синоптик налякав прогнозом для України і назвав дату "дикого" холоду

Погода в Україні у лютому нагадає всім про зиму. У першій декаді лютого українці відчують, як виглядає справжня зимова і морозна казка.
Синоптик Віталій Постригань прогнозує, що 4 лютого, подекуди пройде невеликий сніг, а на дорогах збережеться ожеледиця. Вночі температура повітря опускається до -3 -8 градусів, а вдень підніметься до -4 +1 градуса.
У неділю, 5 лютого, теж час від часу йтиме невеликий сніг, на дорогах - ожеледиця. Нічна температура повітря становитиме від -3 до -8 градусів морозу, а вдень від -1 до -6 градусів.
Хто такий Віталій Постригань
Відомий український синоптик. Начальник Черкаського обласного гідрометеорологічного центру. Складає прогнози погоди в Україні на короткострокову і довгострокову перспективу.
Вже 6 лютого, у понеділок, визначатиме антициклон Cäcilie. З початку нового тижня температура вночі сягатиме -10 градусів морозу, а вдень до -7 градусів.
Як написав синоптик, за попередніми розрахунками, зимова і морозна погода триватиме до 11 лютого.
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Зима в Україні - прогноз
Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в доступному для огляду майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.
Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.
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