В Україну повертаються міцні морози: синоптики назвали дати атаки нового циклону

Погода в Україні різко змінилася. На зміну 20-градусним морозам прийшло потепління. Як зазначають синоптики, потепління буде недовгим.
Істотне похолодання з нічними морозами прогнозує метеосайт Ventusky.
За даними синоптиків, суттєве похолодання зайде в Україну наступного тижня.
Зниження температури повітря і нічні морози прогнозуються на 16 лютого. Зокрема, в ніч на четвер у східних областях України очікується до -9 градусів, на заході – близько нуля, а на решті території – від -4 до -2 градусів.
Вранці 16 лютого стовпчики термометрів на сході опустяться до позначки в -11 градусів, у західних регіонах - до -2, а в інших областях - від -6 до -3 градусів.
Також істотне зниження температури повітря очікується 17 лютого. На сході - до -11 градусів, в центральних і південних областях – від -6 до -4, а в західних – до +1.
Україну накриє найсильніший вітер
Як зазначає синоптик Наталія Діденко, вітер в Україні і далі буде з поривами сильними, західний, північно-західний.
"Сніг, мокрий сніг буде кружляти зненацька, періодично, в південній частині - без опадів", - пише Діденко.
Разом з тим, в Києві тиждень почнеться морозної ночі, до -5 градусів, і теплим днем, до +2 градусів. Також у столиці очікується невеликий сніг, мокрий сніг.
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Раніше синоптик Віталій Постригань зазначав, що погода в Україні в лютому нагадає всім про зиму. У першій декаді лютого українці відчують, як виглядає справжня зимова і морозна казка. Як написав синоптик, за попередніми розрахунками, зимова і морозна погода триватиме до 11 лютого.
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