В Україну повертаються міцні морози: синоптики назвали дати атаки нового циклону

Вранці 16 лютого стовпчики термометрів на сході опустяться до позначки в -11 градусів, прогнозують синоптики.

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні різко змінилася. На зміну 20-градусним морозам прийшло потепління. Як зазначають синоптики, потепління буде недовгим.

Істотне похолодання з нічними морозами прогнозує метеосайт Ventusky.

За даними синоптиків, суттєве похолодання зайде в Україну наступного тижня.

Зниження температури повітря і нічні морози прогнозуються на 16 лютого. Зокрема, в ніч на четвер у східних областях України очікується до -9 градусів, на заході – близько нуля, а на решті території – від -4 до -2 градусів.

Вранці 16 лютого стовпчики термометрів на сході опустяться до позначки в -11 градусів, у західних регіонах - до -2, а в інших областях - від -6 до -3 градусів.

Також істотне зниження температури повітря очікується 17 лютого. На сході - до -11 градусів, в центральних і південних областях – від -6 до -4, а в західних – до +1.

Україну накриє найсильніший вітер

Як зазначає синоптик Наталія Діденко, вітер в Україні і далі буде з поривами сильними, західний, північно-західний.

"Сніг, мокрий сніг буде кружляти зненацька, періодично, в південній частині - без опадів", - пише Діденко.

Разом з тим, в Києві тиждень почнеться морозної ночі, до -5 градусів, і теплим днем, до +2 градусів. Також у столиці очікується невеликий сніг, мокрий сніг.

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Раніше синоптик Віталій Постригань зазначав, що погода в Україні в лютому нагадає всім про зиму. У першій декаді лютого українці відчують, як виглядає справжня зимова і морозна казка. Як написав синоптик, за попередніми розрахунками, зимова і морозна погода триватиме до 11 лютого.

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