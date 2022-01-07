Мороз буде небезпечним: в Україні різко похолодає

Мороз в Україні / pixabay

Погода в Україні у суботу, 8 січня, буде морозною. Як прогнозують синоптики, найхолодніше буде в східних регіонах.

Як повідомляється в Укргідрометцентрі, після плюсової погоди вдень, вночі на сході країни ртутні стовпчики обрушаться до -7... -13 градусів.

На півночі, в центрі і в західних регіонах очікується -5 ... -8. При цьому в прикарпатських областях синоптики обіцяють на 1-2 градуси холодніше, ніж у сусідів. У денний час температури коливатимуться в районі нуля – від -3 градусів у Харківській області до +4 - в Одеській.

На Буковині та Закарпатті, у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях вдень йтиме мокрий сніг, а в Одеській області - дощ.

Снігопад в Україні

Згідно інформації сайту Ventusky, сніжити почне в ніч на 9 січня - сніг йтиме поступово із заходу. Закінчиться сніг на всій території країни вдень 10 січня.

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Вранці, 9 січня, сніг очікується в північних і західних регіонах України. Також снігопади пройдуть в Кіровоградській області.

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Рясний сніг перейде на північ, захопивши частину західних областей вдень.

До вечора 9 січня снігопади будуть на півночі, центрі та півдні.

Як повідомляв Главред, заступник директора Укргідрометцентру Леонід Прокопенко розповів, що погода в Україні в січні 2022 буде тепліше, ніж у попередні десятиліття. У той же час очікується більше погодних катаклізмів.

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