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Коли в Україну повернеться зима з морозами і снігопадами: синоптик назвав дати

3 січня 2022, 11:20
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Після потепління в Україні очікується погіршення погоди - температура повітря знизиться, також очікується сніг, мокрий сніг, дощі та вітер, попередив синоптик.

погода, зима, сніг
Морози повернуться в Україну до Різдва 7 січня, каже синоптик / Фото Reuters

Під Новий рік 2022 в Україну прийшла відлига, але така майже весняна погода затримається ненадовго. Морози повернуться в Україну до православного Різдва 7 січня.

У північних областях - від Волині до Сумщини, у східних областях – Донецька, Луганська, Харківська, а також на Полтавщині та Дніпропетровщині температура повітря знизиться до -10...-12 градусів вночі та -5...-6 градусів вдень, пише Сегодня.

У Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській областях буде тепліше: вночі 6-8 градусів морозу, вдень - від двох до трьох градусів морозу.

На заході України температура повітря в січні 2022 вночі не опуститься нижче п'яти градусів морозу, вдень – від одного градуса морозу до п'яти градусів тепла. Ще менше зимових морозів буде на Закарпатті: вночі 1-2 градуси морозу, вдень майже весь місяць +3...+ 5 градусів.

У південних регіонах - Одеській, Миколаївській, Херсонській областях та в Криму – вночі в січні синоптик прогнозує лише 1-2 градуси морозу, вдень - +2...+ 4 градуси.

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У Запорізькій області можливі нічні морози до -6 градусів, а вдень на Різдво 7 січня похолодає до 0 градусів і далі до кінця місяця буде -2...-4 градуси.

Чи чекати снігу в січні?

Синоптики прогнозують, що стійкого снігового покриву ані на півдні, ані на заході України чекати не доводиться. Опади будуть, але в основному очікується дощ і мокрий сніг, які будуть супроводжуватися сильними поривами вітру.

В інших регіонах днів зі снігопадами очікується менше, а дощів з мокрим снігом майже не буде. Снігопади тут можливі в другій та третій декадах місяця, а, враховуючи морозну погоду в ці дні, сніг навряд чи розтане.

Найбільше снігу випаде у північних та центральних областях, а у східних областях та на Сумщині опади припиняться вже після 15 січня. Сюди зайде антициклон з півночі, який принесе холодну, але ясну погоду днів на десять. Сніг і потепління, але без відлиги, тут очікуються лише до кінця січня.

Погода в Києві

Після Різдва до столиці України прийдуть невеликі морози, які поступово посиляться до кінця місяця до -7...-9 градусів вночі та до -3...-4 вдень.

У Києві сніг у січні повинен випасти, але його буде небагато. Причому з 10 по 12 січня це буде швидше "снігодощ", а справжній сніг можливий в столиці лише в середині місяця. Потім опади припиняться, знову сніг випаде лише 25 січня.

Як повідомляв Главред, заступник директора Укргідрометцентру Леонід Прокопенко розповів, що погода в Україні у січні 2022 буде теплішою, ніж у попередні десятиліття. Водночас очікується більше погодних катаклізмів.

За словами синоптика, при проходженні циклонів із заходу та південного заходу почастішають несприятливі погодні умови - снігопади, шквальне посилення вітру, ожеледь, мокрий сніг. Можливі не лише дощі з мокрим снігом, а й просто крижані дощі без снігу. Раніше такі явища були надзвичайно рідкісними взимку, зараз вони стали відбуватися набагато частіше.

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