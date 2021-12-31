УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Синоптик

Від аномального тепла до потужного морозу: погода в січні влаштує сюрприз українцям

31 грудня 2021, 12:44

Аномально тепла погода буде фіксуватися приблизно в 60% зимового періоду.

погода
Погода в Україні / pixabay, facebook

Погода в Україні у січні і лютому 2022 року здивує. За прогнозом завідуючої відділом прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту, кандидата географічних наук віри Балабух, зима буде теплішою, ніж зазвичай.

За її словами, через антициклони опади теж не будуть такими рясними і снігу випаде не так багато.

"В середньому, температура в перших двох місяцях 2022 року буде перевищувати на кілька градусів норму", - каже Балабух.

Крім того, лютий 2022 року синоптик описала як "весняний".

"Грудень може бути на 1-2 градуси тепліше, ніж в середньому за період 1993-2016 років, а січень і лютий - на 2-3 градуси. Отже, існує висока ймовірність того, що вже в лютому буде весняна погода", - зазначила Балабух.

Реклама

Через низку антициклонів зима не буде особливо сніжною, а ті антициклони, що сформуються на Близькому Сході та Балканах, принесуть в Україну тепле повітря.

При цьому Балабух зазначає, що не варто розраховувати, що велика частина зими пройде під знаком плюс. За її прогнозом, аномально тепла погода буде фіксуватися приблизно в 60% зимового періоду, проте в 40% варто очікувати холодну погоду. А часом в цей час - буде сильний мороз, нижче норми.

Погода на січень від Укргідрометцентру

Синоптики Укргідрометцентру відзначають, що в перший місяць 2022 року середня місячна температура по Україні очікується на рівні -1...-5 морозу, а в Криму 0...+1 градусів. Це близько до кліматичної норми.

Місячна кількість опадів очікується 28-62 мм, на Закарпатті та в горах Криму до 79 мм, що в межах норми.

Дані багаторічних спостережень свідчать, що в січні середня місячна температура повітря становить 0-6 градусів морозу, в Криму від 1 градуса морозу до 4 градусів тепла.

читайте такожВріжуть морози і завалить снігом: синоптик назвала дату різкого похолодання

Абсолютний мінімум температури повітря в січні - 23-39, місцями в Чернігівській і Луганській областях 40-41, на узбережжі Криму місцями 13-22 градусів морозу.

Абсолютний максимум температури повітря - 8-18 градусів тепла, в Криму до 21 градусів.

Середня місячна кількість опадів становить 26-55 мм, на Закарпатті, високогір'ї Карпат та Криму до 125 мм.

Як повідомляв Главред, синоптик Наталка Діденко прогнозує, що 1 січня, в перший день нового 2022-го року, українців очікують дощі, причому місцями з мокрим снігом. Втім, у більшість регіонів країни буде потепління. Температура повітря місцями прогріється до 8-9 градусів тепла.

Читайте також:

viber
погода Укргідрометцентр Погода в Україні Віра Балабух погода взимку 2022
Зараз ви переглядаєте новину «Від аномального тепла до потужного морозу: погода в січні влаштує сюрприз українцям». Дізнатися детальний прогноз погоди можна в розділі «Синоптик». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Прикмети на 28 грудня: що не можна робити і як не потрапити в бідуПрикмети на 28 грудня: що не можна робити і як не потрапити в біду Гороскоп на сьогодні 29 грудня 2021: Левам – інтриги, Козерогам – плітки, Рибам - перевірка на міцністьГороскоп на сьогодні 29 грудня 2021: Левам – інтриги, Козерогам – плітки, Рибам - перевірка на міцність Як використовувати оцет не за призначенням: 7 несподіваних застосуваньЯк використовувати оцет не за призначенням: 7 несподіваних застосувань Українцям потрібно готуватися до погодної аномалії: синоптик видав несподіваний прогнозУкраїнцям потрібно готуватися до погодної аномалії: синоптик видав несподіваний прогноз Астрологічний прогноз на січень-2022: як складуться робота, поїздки, любовні та грошові справиАстрологічний прогноз на січень-2022: як складуться робота, поїздки, любовні та грошові справи
13:12

Дружина Дмитра Комарова зробила йому несподіваний, але жаданий новорічний сюрприз

13:08

В РФ відповіли, чи може війна на Донбасі завершитися найближчим часом

13:00

Що змінюється з 1 січня в Україні: підвищення мінімалки та пенсії, касові апарати для ФОП

13:00

Гороскоп на завтра, 1 січня 2022: Тільцям - любовний трикутник, Дівам - знаки долі, Козерогам - удачаВідео

12:57

"Хома-плут і тріумф Олі": рецензія на сімейну комедію "зірки з обміну"Відео

Реклама
12:56

Від авто до домашніх тварин: що українці хочуть отримати на Новий Рік - опитування

12:44

Від аномального тепла до потужного морозу: погода в січні влаштує сюрприз українцямВідео

12:27

Ольга Сумська показала, як і з ким відзначала Новий рік 25 років тому

12:21

Під Києвом через ожеледицю розбилися десятки автомобілівВідео

12:19

Саакашвілі розповів про позашлюбну доньку: з'явилося фото дитини та ім'я матеріВідео

12:04

Прикмети на 1 січня: що не можна робити в перший день Нового року 2022 і як не потрапити в бідуВідео

11:52

Зеленський звернеться до українців: коли та де дивитися новорічний виступ

11:42

Яким буде новорічний Вечірній Квартал: музичні сюрпризи, стриптиз і костюм ялинки

11:23

Україну може накрити хвиля Омікрону в лютому 2022 року – РНБОВідео

11:12

Гуляти варто обережно: у Києві помітили вовка та лисицюВідео

11:12

Соціальні протести та зростання тарифів: які виклики чекають на владу у 2022 роціПогляд

11:00

Російсько-українська безнадія: чому Київ і Москва не домовляться в 2022 році

10:57

Ціни рекордно злетіли: в Україні різко подорожчали огірки та помідориВідео

10:57

Новоспечений батько Роман Сасанчин розповів, як себе почувають дружина і дитина після пологівВідео

10:47

Місячний гороскоп на тиждень 3-9 січня: Овнам - здійснення бажань, Скорпіонам - гроші, Водоліям - казковий сюрпризВідео

Реклама
10:41

Javelin і потужні гаубиці: Естонія озброїть Україну для захисту від агресії РФВідео

10:34

У Мелітополі підліток послизнувся і наштрикнувся на паркан через ожеледьФотоВідео

10:25

Новий рік 2022: все найважливіше - від рецептів до привітань

10:20

Найсмачніший оселедець під шубою на Новий рік 2022: всього один інгредієнт зробить салат неймовірнимВідео

10:12

Атака з повітря або повномасштабне вторгнення: у США описали сценарії агресії РФ проти УкраїниВідео

10:12

Юрій Горбунов показав рідкісні кадри Осадчої з її старшим сином від першого шлюбу

09:36

У Байдена заговорили про нову допомогу Україні для захисту від РФ і назвали умовуВідео

09:27

Чому не потрібно викидати рідину від консервованого горошку та як її використовуватиВідео

09:21

Росія збирається побудувати новий військовий полігон в окупованому Криму

09:07

Гороскоп на січень 2022: на Стрільця впадуть із неба гроші, а на Рака чекають удари доліВідео

08:44

Мати з сином загинули в Словаччині: деталі страшної ДТП із заробітчанами

08:39

Найвдаліші новорічні зачіски 2022 за знаками зодіакуФото

08:29

Як працюватиме транспорт у Києві на Новий рік 2022 - метро, автобуси, фунікулер

08:28

Всього один секретний інгредієнт зробить салат Олів'є найсмачнішимВідео

08:25

З наступаючим Новим роком 2022 - картинки і привітання в прозі і віршах

08:11

Ракети, танки та САУ: РФ нарощує війська на кордоні з УкраїноюВідео

08:05

Гороскоп на сьогодні, 31 грудня 2021: Ракам - знаки долі, Левам - вороги, Козерогам - віщі сниВідео

07:40

У Кремлі озвучили свою версію розмови Путіна з БайденомВідео

07:10

Що дивитися на Новий рік 2022: добірка фільмів для перегляду сім'єю та з друзямиВідео

06:51

Кремль знайшов ідеального заручника, і це не УкраїнаПогляд

Реклама
06:36

Замість снігу та морозу в Україну прийшли дощі та відлига: якою буде погода в Україні в Новий рікВідео

06:06

Достаток, багато романтики та новосілля: Таро прогноз для Левів на 2022 рікВідео

05:40

Неймовірна альтернатива оселедцю під шубою: простий і смачний рецепт салату на Новий рік 2022Відео

05:38

Тріумф, щедрі подарунки та внутрішнє пробудження: Таро прогноз для Терезів на 2022 рікВідео

05:28

Коли почати вечерю і як уникнути об'їдання: дієтологиня розповіла про правильне застілля на Новий рікВідео

05:06

Долар різко злетить: українцям назвали терміни девальвації гривніВідео

04:56

Кеті Перрі в гарячій міні-сукні націдила пиво прямо зі своїх "банок" під час концерту

04:53

Весна заскочить в Україну вже 1 січня: на регіони очікує різке потепління майже до +10Відео

04:30

Як правильно вживати алкоголь у новорічну ніч: поради лікаряВідео

03:58

Який напій покращує показники кров'яного тиску - відповідь вчених

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти