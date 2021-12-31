Від аномального тепла до потужного морозу: погода в січні влаштує сюрприз українцям

Погода в Україні / pixabay, facebook

Погода в Україні у січні і лютому 2022 року здивує. За прогнозом завідуючої відділом прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту, кандидата географічних наук віри Балабух, зима буде теплішою, ніж зазвичай.

За її словами, через антициклони опади теж не будуть такими рясними і снігу випаде не так багато.

"В середньому, температура в перших двох місяцях 2022 року буде перевищувати на кілька градусів норму", - каже Балабух.

Крім того, лютий 2022 року синоптик описала як "весняний".

"Грудень може бути на 1-2 градуси тепліше, ніж в середньому за період 1993-2016 років, а січень і лютий - на 2-3 градуси. Отже, існує висока ймовірність того, що вже в лютому буде весняна погода", - зазначила Балабух.

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Через низку антициклонів зима не буде особливо сніжною, а ті антициклони, що сформуються на Близькому Сході та Балканах, принесуть в Україну тепле повітря.

При цьому Балабух зазначає, що не варто розраховувати, що велика частина зими пройде під знаком плюс. За її прогнозом, аномально тепла погода буде фіксуватися приблизно в 60% зимового періоду, проте в 40% варто очікувати холодну погоду. А часом в цей час - буде сильний мороз, нижче норми.

Погода на січень від Укргідрометцентру

Синоптики Укргідрометцентру відзначають, що в перший місяць 2022 року середня місячна температура по Україні очікується на рівні -1...-5 морозу, а в Криму 0...+1 градусів. Це близько до кліматичної норми.

Місячна кількість опадів очікується 28-62 мм, на Закарпатті та в горах Криму до 79 мм, що в межах норми.

Дані багаторічних спостережень свідчать, що в січні середня місячна температура повітря становить 0-6 градусів морозу, в Криму від 1 градуса морозу до 4 градусів тепла.

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Абсолютний мінімум температури повітря в січні - 23-39, місцями в Чернігівській і Луганській областях 40-41, на узбережжі Криму місцями 13-22 градусів морозу.

Абсолютний максимум температури повітря - 8-18 градусів тепла, в Криму до 21 градусів.

Середня місячна кількість опадів становить 26-55 мм, на Закарпатті, високогір'ї Карпат та Криму до 125 мм.

Як повідомляв Главред, синоптик Наталка Діденко прогнозує, що 1 січня, в перший день нового 2022-го року, українців очікують дощі, причому місцями з мокрим снігом. Втім, у більшість регіонів країни буде потепління. Температура повітря місцями прогріється до 8-9 градусів тепла.

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