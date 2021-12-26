Вріжуть морози та завалить снігом: синоптик назвала дату різкого похолодання

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У неділю, 26 грудня, дощі з мокрим снігом пройдуть на півдні, сході, в центрі і південному заході України. На решті території країни збережеться хмарна, але суха погода, розповіла синоптик Наталка Діденко.

Як уточнила вона в коментарі Апострофу, у неділю очікується чергове похолодання.

На півдні і сході в цей день стовпчики термометрів покажуть від 1 градуса морозу до 1 градуса тепла як в нічні, так і в денні години. Виняток лише Крим: вночі тут 4-6 градусів тепла, а вдень взагалі до +9.

На Заході і в центрі прохолодніше: від 5 до 10 градусів морозу синоптики очікують в цих регіонах вночі і 2-4 градуси нижче нуля буде вдень.

Найхолоднішим у неділю буде північ України: 10-12 градусів морозу синоптики прогнозують вночі і 4-6 градусів нижче нуля в денний час доби.

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У понеділок, 27 грудня вона прогнозують рясні снігопади на Заході, Півдні та в центрі України. На решті території без опадів. Також в цей день температури повітря впадуть ще значніше.

Так, на заході, півночі і в центрі вночі стовпчики термометрів покажуть від 10 до 12 градусів морозу, а вдень від 4 до 6 градусів нижче нуля.

Найхолоднішим у цей день буде Схід: вночі від 12 до 14 градусів морозу, а вдень синоптики прогнозують 6-8 градусів нижче нуля.