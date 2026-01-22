У Харкові терміново оголосили I рівень небезпеки: яка погода буде в місті

Синоптики закликали водіїв і пішоходів бути уважними та обережними.

У Харкові терміново оголосили I рівень небезпеки / колаж: Главред, фото: t.me/citykharkivua

Коротко:

У Харкові та області оголосили підвищений рівень небезпеки

У Харкові вдень буде хмарно

У Харкові та Харківській області вранці 22 січня оголосили підвищений рівень небезпеки. Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

"У найближчу годину з утриманням у першій половині дня 22 січня по місту та області зберігатиметься туман, видимість 200-500 метрів", - йдеться в прогнозі. відео дня

Крім того, на дорогах буде ожеледиця.

Синоптики закликали водіїв і пішоходів бути уважними та обережними і оголосили I рівень небезпеки, жовтий.

Як прогнозує сайт Sinoptik, у Харкові буде хмарно.

"Хмарна погода триматиметься в Харкові до самого вечора. Вранці пройшов сніг, вдень і ввечері опадів більше не передбачається", - йдеться в повідомленні.

Вітер східний, 2, 8 м/с.

Температура повітря вдень буде -10...- 8 градусів морозу. Найближчої ночі стовпчики термометрів покажуть - 10 градусів.

Яка буде погода цього тижня - прогноз

Метеоролог Ігор Кібальчич прогнозує, що протягом 19-25 січня в Україні переважатиме морозна погода, місцями можливий невеликий сніг. Країна перебуватиме під впливом потужного малорухливого антициклону, що призведе до холодних умов.

Найсильніші морози очікуються на півночі та заході, де вночі температура місцями опуститься нижче -20 °C. Слабкі атмосферні фронти можуть принести невеликий сніг на Лівобережжі та наприкінці тижня - на заході та півдні.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, погода в Україні 22 січня буде дуже морозною. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Синоптик Наталія Діденко зазначила, що 22 січня вночі буде холодно. Температура повітря вдень опуститься до -8 градусів у північних регіонах. На півдні буде тепліше - температура повітря підвищиться до +2 градусів.

Погода в Україні в п'ятницю, 23 січня, буде хмарною, з посиленням вітру та опадів. Про це повідомила синоптик Наталія Діденко. За її словами, над Україною відбуватиметься боротьба між старим антициклоном і молодою жвавою циклонічною системою на південному заході.

Погодні умови в Одеській області та вздовж морського узбережжя найближчими днями і надалі визначатиме гребінь великого холодного антициклону під назвою Christian. Очікується поступове підвищення температурного фону.

