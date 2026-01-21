Рус
Майже 20-градусний мороз: які регіони накриє нова хвиля похолодання

Ангеліна Підвисоцька
21 січня 2026, 18:30
Погода в Одесі буде найтеплішою. У цей день температура повітря підвищиться до +3 градусів.
Прогноз погоди в Україні на 22 січня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 22 січня
  • Коли температура повітря опуститься до -19 градусів

Погода в Україні 22 січня буде дуже морозною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що 22 січня вночі буде холодно. Температура повітря вдень опуститься до -8 градусів у північних регіонах. На півдні буде тепліше - температура повітря підвищиться до +2 градусів.

У Києві вночі буде холодна ніч - до -12 градусів. Водночас вже вдень морози послабнуть - 2-4 градусів морозу. Потепління буде відчутним вже на наступному тижні.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Погода 22 січня

В Україні 22 січня буде хмарно. Синоптики у цей день прогнозують сніг на південному заході. В Одеській області буде сніг з дощем. Водночас на дорогах буде ожеледиця, а у західних та південних областях очікується туман. Вітер буде південно-східний та східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура у західних областях вночі 14-19° морозу, вдень 6-11° морозу, на Закарпатті 0-3° тепла; на півдні країни вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° тепла; на решті території вночі 10-15° морозу, вдень 4-9° морозу", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -18

За даними meteoprog, 22 січня в Україні буде дуже холодно. Найтепліше буде у Одеській області. Там температура повітря підвищиться до -1...+3 градусів. Найнижча температура буде у Волинській області. Там температура повітря опуститься до -18...-6 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 22 січня / фото: meteoprog

Погода 22 січня у Києві

У Києві 22 січня буде хмарно. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. На дорогах буде ожеледиця. Вітер в цей день буде південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 10-15° морозу, вдень 4-9° морозу; у Києву вночі 10-12° морозу, вдень 4-6° морозу", - повідомляє Укргідрометцентр.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, погодні умови в Одеській області та вздовж морського узбережжя в найближчі дні й надалі визначатиме гребінь великого холодного антициклону під назвою Christian. Очікується поступове підвищення температурного фону.

Невелике підвищення температури після періоду сильних морозів у Дніпрі не принесе відчутного полегшення для містян. Упродовж середи, четверга та п’ятниці в місті утримається холодна погода з мінусовими температурами та переважно хмарним небом. Наприкінці робочого тижня синоптики не виключають сніг.

Крім того, до 23 січня Житомирська область буде під впливом потужного антициклону. Саме цей атмосферний фронт перекрив доступ теплого повітря з Атлантики та відкрив шлях полярному холоду.

Читайте також:

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Трамп видав неоднозначну заяву про Зеленського та Путіна - що сказав

Брак потужності після атак залишився: як вимикатимуть світло у четвер, 22 січня

Майже 20-градусний мороз: які регіони накриє нова хвиля похолодання

