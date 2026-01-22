Пригріє до +2 градусів: названо дату, коли в Україну прийде відлига

Синоптикиня наголосила, що потепління в Україні таки буде.

https://glavred.net/synoptic/prigreet-do-2-gradusov-nazvana-data-kogda-v-ukrainu-pridet-ottepel-10734494.html Посилання скопійоване

Погода в Україні 23 січня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтесь:

Якою буде погода у п’ятницю

Коли в Україну повернеться типова європейська зима

Погода в Україні у п’ятницю, 23 січня, буде хмарною, із посиленням вітру та опадів. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, над Україною відбуватиметься боротьба між старим антициклоном і молодою жвавою циклонічною системою на південному заході.

відео дня

"Ще пару днів антициклон буде надимати щоки, проголошувати палкі промови, сипати морозом, проте вже з понеділка стане остаточно зрозуміло, що ця пиха - марна. Потепління буде", - йдеться у повідомленні.

Рух циклонів / фото: t.me/PohodaNatalka

Погода в Україні 23 січня

Синоптикиня сказала, що 23 січня сніг та мокрий сніг пройдуть на заході, у південній частині, на півночі та в центрі України. На сході, північному сході буде без опадів.

Вітер завтра буде переважно південно-східний, помірний, часом рвучкий.

Температура повітря вночі складатиме -6…-12 градусів, на півночі до -14 градусів. Протягом дня стовпчики термометрів піднімуться до -2…-7 градусів, у південній частині до -1…+2 градусів.

Погода 23 січня / фото: meteoprog

Погода в Києві

У Києві в п’ятницю буде хмарно, є ймовірність невеликого снігу.

"Пару днів побуде холодно, в межах -5…-7 градусів, але ночі вже не сильно морозні", - каже синоптикиня.

Погода в Києві / фото: meteoprog

Діденко також додала, що вже з понеділка в Україну повернеться типова європейська зима - волога, вітряна та тепла.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні протягом тижня

Кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич раніше заявляв, що в період з 19 по 25 січня, Україна перебуватиме під впливом потужного та малорухомого антициклону, який зумовить холодні погодні умови.

За його прогнозом, слабко виражені атмосферні фронти можуть спричинити невеликий сніг на Лівобережжі, а наприкінці тижня — також у західних і південних областях.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптики говорили, що 22 січня в Україні буде дуже холодно. Найтепліше буде у Одеській області. Там температура повітря підвищиться до -1...+3 градусів. Найнижча температура буде у Волинській області. Там температура повітря опуститься до -18...-6 градусів.

Також відомо, що погодні умови в Одеській області та вздовж морського узбережжя в найближчі дні й надалі визначатиме гребінь великого холодного антициклону під назвою Christian.

Водночас, в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології говорили, що 23 січня у Тернополі потеплішає. Вдень температура підніметься до 0…-5 градусів.

Читайте також:

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред