Пригріє до +2 градусів: названо дату, коли в Україну прийде відлига

Погода в Україні у п’ятницю, 23 січня, буде хмарною, із посиленням вітру та опадів. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.
За її словами, над Україною відбуватиметься боротьба між старим антициклоном і молодою жвавою циклонічною системою на південному заході.
"Ще пару днів антициклон буде надимати щоки, проголошувати палкі промови, сипати морозом, проте вже з понеділка стане остаточно зрозуміло, що ця пиха - марна. Потепління буде", - йдеться у повідомленні.
Погода в Україні 23 січня
Синоптикиня сказала, що 23 січня сніг та мокрий сніг пройдуть на заході, у південній частині, на півночі та в центрі України. На сході, північному сході буде без опадів.
Вітер завтра буде переважно південно-східний, помірний, часом рвучкий.
Температура повітря вночі складатиме -6…-12 градусів, на півночі до -14 градусів. Протягом дня стовпчики термометрів піднімуться до -2…-7 градусів, у південній частині до -1…+2 градусів.
Погода в Києві
У Києві в п’ятницю буде хмарно, є ймовірність невеликого снігу.
"Пару днів побуде холодно, в межах -5…-7 градусів, але ночі вже не сильно морозні", - каже синоптикиня.
Діденко також додала, що вже з понеділка в Україну повернеться типова європейська зима - волога, вітряна та тепла.
Погода в Україні протягом тижня
Кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич раніше заявляв, що в період з 19 по 25 січня, Україна перебуватиме під впливом потужного та малорухомого антициклону, який зумовить холодні погодні умови.
За його прогнозом, слабко виражені атмосферні фронти можуть спричинити невеликий сніг на Лівобережжі, а наприкінці тижня — також у західних і південних областях.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, синоптики говорили, що 22 січня в Україні буде дуже холодно. Найтепліше буде у Одеській області. Там температура повітря підвищиться до -1...+3 градусів. Найнижча температура буде у Волинській області. Там температура повітря опуститься до -18...-6 градусів.
Також відомо, що погодні умови в Одеській області та вздовж морського узбережжя в найближчі дні й надалі визначатиме гребінь великого холодного антициклону під назвою Christian.
Водночас, в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології говорили, що 23 січня у Тернополі потеплішає. Вдень температура підніметься до 0…-5 градусів.
