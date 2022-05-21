Ураган, який наробив біди в Німеччині, вже в Україні: відео лютої стихії

Негода вже мчить Україною. Люди скаржаться на зрив посівної.
У п'ятницю, 20 травня, на заході Німеччини в містах Падерборн і Ліппштадт пронісся потужний ураган. Місцева влада повідомляла щонайменше про 40 поранених, десять з яких отримали серйозні пошкодження.
Негода тепер зміщується в бік України. Так, в селі Грушвиця в Рівненській області ураган застав місцевих фермерів прямо в полі.
Негода рухається з Німеччини, де ураган наробив лиха в декількох містах.
У Львівській області оголосили жовтий рівень небезпеки. Людей просять не паркувати автомобілі під деревами і не ходити в парки.
Тим часом в Укргідрометцентрі попереджають, що погода в Україні різко погіршиться в суботу, 21 травня. Майже на всій території держави в цей день оголосили штормове попередження. Грози і сильні пориви вітру очікуються у всіх областях, крім південних.
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