Україну накриє потужний циклон: синоптик дав "крижаний" прогноз і назвав дати

В Україні прогнозуються грозові дощі та зниження температури.
В Україні зберігається нестабільна погода, найближчими днями ймовірне зниження температурних показників.
Як розповів синоптик Віталій Постригань, температурний фон дещо холодніший за норму.
Він попередив, що найближчими днями антициклон Yannes принесе в Центральну Україну переважно сонячну і суху погоду. Температура вночі 4-9°, вдень 18-23°.
Разом з тим на вихідних він прогнозує атмосферну нестійкість і температурні контрасти.
Головним фактором синоптик назвав циклону DORCHEN, який принесе північноатлантичну прохолоду з температурою вночі 7-12º, вдень 13-18º тепла.
Постригань також додав, що в зв'язку з цим прогнозуються грозові дощі.
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Нагадаємо, що погода в Україні в травні у деяких регіонах очікується посушлива, але в деяких регіонах зросте загроза небезпечних метеорологічних явищ, таких як шквали і град.
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