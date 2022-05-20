Україну накриє потужний циклон: синоптик дав "крижаний" прогноз і назвав дати

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В Україні зберігається нестабільна погода, найближчими днями ймовірне зниження температурних показників.

Як розповів синоптик Віталій Постригань, температурний фон дещо холодніший за норму.

Він попередив, що найближчими днями антициклон Yannes принесе в Центральну Україну переважно сонячну і суху погоду. Температура вночі 4-9°, вдень 18-23°.

Разом з тим на вихідних він прогнозує атмосферну нестійкість і температурні контрасти.

Головним фактором синоптик назвав циклону DORCHEN, який принесе північноатлантичну прохолоду з температурою вночі 7-12º, вдень 13-18º тепла.

Постригань також додав, що в зв'язку з цим прогнозуються грозові дощі.

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Нагадаємо, що погода в Україні в травні у деяких регіонах очікується посушлива, але в деяких регіонах зросте загроза небезпечних метеорологічних явищ, таких як шквали і град.

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