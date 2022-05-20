УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Синоптик

У травні в Україні вдарить неймовірна спека: синоптики назвали дату

20 травня 2022, 03:40

До 26 травня повітряні маси, що несуть гаряче повітря, прийдуть і в південну частину України.

погода
Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні в останній тиждень травня вперше огорне літньою спекою. Циклони почнуть накривати регіони нашої країни з 22 травня, а до кінця місяця гаряче повітря охопить всю територію.

Стовпчики термометра обіцяють в цей час піднятися вище 30 градусів. Відповідний прогноз опублікований синоптиками порталу Ventusky.

Спочатку температура підніметься в областях, розташованих на заході і північному заході України. З 22 травня температура там збільшиться до +26 .. +28.

Поступово спека досягне і Київську з Чернігівської області. Жителі цих територій можуть готуватися до справжньої спеки + 28 вже 23 травня.

До 26 травня повітряні маси, що несуть гаряче повітря, прийдуть і в південну частину України. Жителі півдня змінять демісезонний одяг на літні шорти і сарафани, оскільки стовпчик термометра досягне +29, місцями і +30 градусів.

27 травня літній циклон добереться і в східні регіони нашої країни.

false

Метеорологи обіцяють, що тут спочатку буде температура +28, але надалі разом і тут сонячні промені нагріють повітря до +32.

читайте такожПрикмети на 20 травня: що не можна робити і як не потрапити в біду

Синоптики ресурсу meteoprog.ua склали прогноз погоди на найближчий місяць в Україні.

false

Читайте також:

погода синоптик прогноз погоди Погода в Україні
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

04:40

Хрусткий рол з лаваша з грибною начинкою: найсмачніший рецепт за 5 хвилин

04:10

Україна отримає не тільки винищувачі США, але й системи ППО з ПРО, щоб закрити небо - ЖдановВідео

03:40

Несподіваний наступник: таролог розкрила, хто мітить на місце ПутінаВідео

03:40

У травні в Україні вдарить неймовірна спека: синоптики назвали датуВідео

02:41

Як їсти консерви під час війни та не отруїтися: поради експертів

Реклама
02:10

Неймовірна користь помело: несподівані факти про незвичайний фрукт

01:40

Військовий експерт вказав на головну проблему російських окупантів в Україні

01:30

Коли закінчиться війна: експерт назвав песимістичний і оптимістичний сценарійВідео

01:09

Фінансовий гороскоп на тиждень 23-29 травня: Близнюкам - кредити, Левам - заздрість недругів, Тільцям - щедра нагорода

00:53

Україну накриє потужний циклон: синоптик дав "крижаний" прогноз і назвав датиВідео

00:51

Прикмети на 20 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:25

У Пентагоні розповіли, чи передавали Україні протикорабельні ракети Гарпун

19 травня, четвер
23:55

Фінальна стадія війни найскладніша і кривава: Зеленський зробив важливу заявуВідео

23:52

Десятки рашистів "перемололи" разом з технікою: ЗСУ завдали потужного удару на ДонбасіВідео

23:35

Арестович розповів про видатне військове досягнення ЗСУВідео

23:31

Абетка Донбасу: рашисти переучують вчителів за "стандартами РФ"

23:24

Федишин спробувала виправдатися за слова про ЛГТБ, але знову потрапила в просак

23:22

Потужний Гарпун дістане до Криму: США планують озброїти ЗСУ крилатими ракетамиВідео

23:13

Вакарчук стане батьком вдругеВідео

22:58

"Взяла і плюнула на Росію": путінська співачка Надія Бабкіна наїхала на ПугачовуВідео

Реклама
22:52

Помер оскароносний композитор та піонер електронної музики

22:43

У Зеленського назвали головну проблему Путіна і розкрили умову відновлення переговорівВідео

22:40

"Ні війні": російський режисер виступив проти війни в Україні

22:19

Люди бояться виходити на вулицю: рашисти обстріляли Луганську область

21:59

Залужний розкрив головкомам НАТО головний напрямок контрудару ЗСУВідео

21:51

Артилерія і важка техніка: Байден оголосив про новий пакет допомоги УкраїніВідео

21:48

Перемога коштуватиме Україні десятки тисяч життів - ЗеленськийВідео

21:35

Проїзд у Києві різко подорожчає з 21 травня: названо нові ціниВідео

21:32

"Операція триває": Азов записав нове повідомлення з МаріуполяВідео

21:07

"Безславний кінець лобіста Путіна": Подоляк висловився щодо санкцій проти Шредера

20:59

"Стратегічний глухий кут": Гіркін закотив істерику через величезні втрати рашистів на ДонбасіВідео

20:58

Ріанна стала мамою: що відомо

20:51

Налетять грози і вріже спека: синоптики попередили про різку зміну погодиВідео

20:36

Хотіла підставити Білик, а знову попалася сама: Аліна Паш не вилазить зі скандалів

20:31

Світ почав дивитися інакше на ситуацію в Україні та співвідношення сил - ЗеленськийВідео

20:24

Йде вирішальний місяць для України: нумеролог назвав переломну дату у війні з РосієюВідео

20:14

Допомога на $ 40 мільярдів: Сенат США дав добро новому пакету для УкраїниВідео

19:57

Командування "зажимає" бойові виплати: рашисти відмовляються вмирати в Україні та біжать з фронтуВідео

19:45

Удача в грошах і збільшення доходу: три знаки зодіаку в червні мають всі шанси розбагатіти

19:42

Українці можуть побачити зруйновані рашистами міста Київщини: Google Maps додав панорами

Реклама
19:29

РФ провалила головну мету в Україні, але не виключений реванш: несподіваний прогноз НАТОВідео

19:24

"Матеріальні люди наближені до пекла": екстрасенс розповів, що чекає Лорак і ПовалійВідео

19:19

Останній цвях у труну СРСР-2: чому Німеччина і Франція гальмують вступ України до ЄСПогляд

19:16

Друга дочка Меладзе зібралася заміж

19:08

Україні потрібно $15 млрд, щоб закрити потреби бюджету на літо: Шмигаль звернувся до країн Заходу

18:58

Рашисти влаштували штурм на Донбасі: отримали по зубах від ЗСУ і відповзли з втратамиВідео

18:33

"Все може закінчитися і завтра": експерт розповів, коли чекати контрнаступу ЗСУ по всіх фронтах

18:31

Справи Путіна зовсім погані – на горизонті замаячила поразка Росії у війніПогляд

18:25

Окупанти кинули своїх моряків помирати в морі: деталі потужного удару ЗСУ на ЗміїномуВідео

18:23

МВС про роздачу повісток усім підряд: "досить ганебної самодіяльності"

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти