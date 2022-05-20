У травні в Україні вдарить неймовірна спека: синоптики назвали дату

До 26 травня повітряні маси, що несуть гаряче повітря, прийдуть і в південну частину України.
Погода в Україні в останній тиждень травня вперше огорне літньою спекою. Циклони почнуть накривати регіони нашої країни з 22 травня, а до кінця місяця гаряче повітря охопить всю територію.
Стовпчики термометра обіцяють в цей час піднятися вище 30 градусів. Відповідний прогноз опублікований синоптиками порталу Ventusky.
Спочатку температура підніметься в областях, розташованих на заході і північному заході України. З 22 травня температура там збільшиться до +26 .. +28.
Поступово спека досягне і Київську з Чернігівської області. Жителі цих територій можуть готуватися до справжньої спеки + 28 вже 23 травня.
До 26 травня повітряні маси, що несуть гаряче повітря, прийдуть і в південну частину України. Жителі півдня змінять демісезонний одяг на літні шорти і сарафани, оскільки стовпчик термометра досягне +29, місцями і +30 градусів.
27 травня літній циклон добереться і в східні регіони нашої країни.
Метеорологи обіцяють, що тут спочатку буде температура +28, але надалі разом і тут сонячні промені нагріють повітря до +32.
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Синоптики ресурсу meteoprog.ua склали прогноз погоди на найближчий місяць в Україні.
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