Україну заллє дощами: синоптики попередили про різку зміну погоди

Погода в Україні – синоптики попередили про сильні дощі і вітер/ pixabay.com, fotokto.ru

Погода в Україні різко погіршиться в суботу, 21 травня. Майже на всій території держави у цей день оголосили штормове попередження.

Грози і сильні пориви вітру очікуються в усіх областях, крім південних. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

"21 травня вдень в Україні, крім південних областей, грози, у західних та північних областях пориви вітру 15-20 м/с", – зазначається у повідомленні.

На Півдні України буде сонячно, температура повітря коливатиметься від +22 до +27 градусів Цельсію вдень і від +11 до +24 градусів вночі.

На решті території України буде трохи прохолодніше. Температура коливатиметься від +19 до +28 градусів вдень і від +9 до +15 вночі.

На більшості території України оголошене штормове попередження/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 21 травня/ Укргідрометцентр

Крім цього, у низці областей оголошений надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Він очікується майже у всіх західних областях, крім Львівської та Закарпатської. Також про нього попередили мешканців Вінницької, Черкаської, Одеської, Миколаївської, Полтавської та Харківської областей.

Пожежна небезпека в Україні 21 травня/ Укргідрометцентр

Раніше повідомлялося, що погода в Україні в останній тиждень травня вперше огорне літньою спекою. Циклони почнуть накривати регіони нашої країни з 22 травня, а до кінця місяця гаряче повітря охопить всю територію.

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