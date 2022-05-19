Налетять грози і вріже спека: синоптики попередили про різку зміну погоди

Вже 21 травня дощі з грозами пройдуть по всій Україні.
Погода в Україні найближчими днями буде мінливою. 20 травня в західній частині країни буде справжнє літо - до + 27 градусів.
Синоптик Наталка Діденко зазначає, що вдень у п'ятницю стовпчики термометрів в Україні показуватимуть до +18 +24 градусів. У західній частині - ще тепліше, +22 + 27 градусів. Прохолодніше (+15 +20 градусів) буде в Харківській, Луганській, Сумській, Полтавській та Чернігівській областях.
Вітер буде західним, помірним. На заході і сході України - поривчастий. На північному сході можливі дощі, на решті частини країни - без опадів.
У Києві 20 травня очікується суха тепла погода, максимальна температура досягне + 22 градусів. Дощі в столиці малоймовірні.
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Вже 21 травня дощі з грозами пройдуть по всій Україні, крім Одеської, Миколаївської, Херсонської областей і Криму.
Денна температура повітря прогнозується на рівні +16 +29 градусів, а в нічні години стовпчики термометрів показуватимуть від +6 до +14 градусів.
В неділю, 22 травня, в Україні знову відчутно похолодає, вдень температура повітря знизиться до +12 +18 градусів.
Дощі з грозами пройдуть усюди, крім південних областей, Криму та Запорізької області.
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