Налетять грози і вріже спека: синоптики попередили про різку зміну погоди

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні найближчими днями буде мінливою. 20 травня в західній частині країни буде справжнє літо - до + 27 градусів.

Синоптик Наталка Діденко зазначає, що вдень у п'ятницю стовпчики термометрів в Україні показуватимуть до +18 +24 градусів. У західній частині - ще тепліше, +22 + 27 градусів. Прохолодніше (+15 +20 градусів) буде в Харківській, Луганській, Сумській, Полтавській та Чернігівській областях.

Вітер буде західним, помірним. На заході і сході України - поривчастий. На північному сході можливі дощі, на решті частини країни - без опадів.

У Києві 20 травня очікується суха тепла погода, максимальна температура досягне + 22 градусів. Дощі в столиці малоймовірні.

читайте такожПрикмети на 20 травня: що не можна робити і як не потрапити в біду

Вже 21 травня дощі з грозами пройдуть по всій Україні, крім Одеської, Миколаївської, Херсонської областей і Криму.

Денна температура повітря прогнозується на рівні +16 +29 градусів, а в нічні години стовпчики термометрів показуватимуть від +6 до +14 градусів.

В неділю, 22 травня, в Україні знову відчутно похолодає, вдень температура повітря знизиться до +12 +18 градусів.

Дощі з грозами пройдуть усюди, крім південних областей, Криму та Запорізької області.

Читайте також: