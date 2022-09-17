Україну "завалить" снігом: синоптики попередили про штормовий циклон

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні вже в середині вересня буде відрізнятися. За прогнозом синоптиків, 18 вересня Україну накриє мокрий сніг та різко похолодає.

Укргідрометцентр зазначає, що погоду визначить активний циклон, в результаті якого на більшості територій країни пройдуть грозові дощі, вітер буде посилюватися до 15-20 м/сек, а в деяких регіонах максимальна денна температура не перевищить +14 градусів.

"Вночі в неділю в західних, північних і місцевих центральних областях прогнозують значні дощі (I рівень небезпеки, жовтий), тоді як в Карпатах сильний дощ з'єднається з мокрим снігом, на високогір'ї, можливо, утворюється сніговий покрив (II рівень небезпеки, помаранчевий)", - повідомляють в Укргідрометцентрі.

Температура повітря 18 вересня буде істотно відрізнятися на сході і заході країни.

читайте такожПрикмети на 19 Вересня: які 5 речей не можна робити в Михайлове диво, щоб біди не впустити

Приміром, у західних областях вночі повітря охолоне до +7 +10, а вдень стовпчик термометра там покаже лише +10 +14 градусів.

Тепліша погода очікується в північних і центральних регіонах, де вночі буде +9 +15, а вдень від +15 до +25 градусів.

У той же час в східних і південних областях нічна температура буде триматися в межах +15 +18 градусів, зате вдень повітря прогріється максимально до +28 градусів.

Якою буде зима

Зима в Україні в 2023 році повинна бути теплою і без опадів.

Як каже кліматолог Віра Балабух, попередні кілька років зимова середньодобова температура коливалася від -5 до +5 градусів Цельсія, і ця тенденція повинна зберегтися.

У той же час синоптики сайту Wisemeteo вважають, що наступна зима буде мало чим відрізнятися від попередньої. Середня температура прогнозується на рівні 0 градусів, а опади очікуються нечасто.

читайте такожПрикмети на 18 Вересня: які 2 речі не можна робити, щоб проблеми в життя не впустити

Читайте також: