Україну накриє сніговий циклон: синоптики назвали дату армагеддону

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні на вихідних, 17-18 вересня переважатиме волога. Як повідомила синоптик Наталка Діденко, Україну атакують дощі і сильний туман з серпанком.

17 вересня суха погода переважатиме у Волинській, Рівненській, Луганській, Донецькій, Запорізькій областях та в Криму. На решті території в суботу періодично невеликий або помірний дощ.

У неділю серйозних дощів стане більше і охопить волога погода практично всю Україну - прискаче з південного заходу циклон Relli.

"Дощі місцями можуть бути сильними - така типова осіння картинка", - написала Діденко.

Погода на вихідні

У той же час, за її прогнозом, істотно похолодає в неділю на заході України, очікується максимально 7-12. А найтепліше буде в суботу, 17 вересня, в південній частині — до 24-29.

У західних областях 17 вересня очікується 14-18, 18 вересня похолодання до 7-12.

У північних областях вихідними 15-18, 18 вересня в Житомирській та Київській 13-15.

У центральних областях 14-19, в Полтавській області та в Дніпрі з районами 16-21.

У східних областях 17 вересня 20-24, 18 вересня потеплішає до 24-28.

У південній частині 23-29, в Криму до 30, 18 вересня в Одеській і Миколаївській областях похолодання до 19-22.

У Києві 17 вересня дощ, якщо і буде, невеликий, місцями, протягом дня до 18 тепла.

А ось в неділю, 18 вересня, погода в столиці ускладниться – дощ, сильний штормовий вітер і похолодання до 13-15.

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Де чекати сніг на вихідних

18 вересня вночі на Закарпатті та Прикарпатті, вдень у західних, північних та центральних областях сильні дощі, кількість опадів 20-30 мм (I рівень небезпеки, жовтий).

У Карпатах прогнозується сильний дощ з мокрим снігом, кількість опадів 40-50 мм (II рівень небезпеки, Помаранчевий).

На високогір'ї Карпат можливе утворення снігового покриву 3-5 см, йдеться в повідомленні Укргідрометцентру.

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Якою буде зима в Україні

Зима в Україні в 2023 році повинна бути теплою і без опадів.

Як каже кліматолог Віра Балабух, попередні кілька років зимова середньодобова температура коливалася від -5 до +5 градусів Цельсія, і ця тенденція повинна зберегтися.

У той же час синоптики сайту Wisemeteo вважають, що наступна зима буде мало чим відрізнятися від попередньої. Середня температура прогнозується на рівні 0 градусів, а опади очікуються нечасто.

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