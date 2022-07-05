Україну завалить градом і заллє дощами: синоптики назвали дату різкого похолодання

Погода в Україні / goodfon.ru

​Погода в Україні найближчим часом буде з опадами і похолоданням. Як прогнозують синоптики, всі регіони України накриє негода.

Так, у середу, 6 липня, на захід країни разом з грозовими дощами прийде зниження температур - вдень термометри покажуть +20... + 27 градусів. Примітно, що незважаючи на грози, у Вінницькій, Житомирській, Київській та Чернігівській областях повітря все ж прогріється до +31... + 33, як і в східних і північно-східних регіонах, де очікується суха погода. У центрі і на півдні сонце буде смажити як в Африці - ртутні стовпчики піднімуться до +33... + 36 градусів.

У четвер, 7 липня, грози перемістяться із Заходу в Центр, захопивши південь і Північ. Ртутні стовпчики почнуть сповзати вниз. Найспекотніше буде в східних, північно-східних регіонах, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях - там очікується +31... + 33 градуси.

У п'ятницю, 8 липня, більшу частину країни знову заллє грозовими дощами і можливий град. При цьому температури будуть переважно комфортними. І лише в південній і східній частинах спека ніяк не хоче відступати +31... +34.

У суботу, 9 липня, опади очікуються по всій території країни, разом з тим термометри в Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Харківській та Дніпропетровській областях покажуть до +32 градусів.

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Погода в Україні

Погода в Україні влітку 2022 буде з неймовірними сюрпризами. Як розповів керівник екологічної нації Богдан Красавцев, очікується, що традиційно найспекотнішим місяцем буде серпень.

Фахівець каже, що влітку погода буде залежати від багатьох факторів, одним з яких є стан клімату.

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