Україну атакують найсильніші грози і потужні зливи: синоптики назвали дати негоди

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні у найближчий тиждень буде з пекельною спекою і найсильнішими грозами. Як прогнозують синоптики, з середи в Україні температура різко впаде.

У вівторок, 5 липня, грози прийдуть в західні області країни, в інших регіонах буде сухо і сонячно. Температура повітря вночі підніметься до +16 +20 градусів, вдень у більшості областей очікується +30 +32 градуси, місцями прогріється до +34 градусів.

У середу, 6 липня, грози охоплять всі західні області, північ країни і північний схід. Також опади доберуться до Києва.

У західних областях почне падати температура повітря, вдень від + 24 до + 27 градусів. На решті території країни буде спекотно, від + 30 до + 34 градусів.

У Києві 6 липня очікується гроза. Вночі від +20 до +22 градусів, вдень повітря прогріється в столиці до +32 +34 градусів.

У четвер, 7 липня, сухо буде тільки на сході України. Температура на заході очікується від + 22 до +25 градусів, на півночі до + 26 градусів. У центрі від + 25 до + 28 градусів. Сильна спека збережеться тільки на сході країни, там синоптики прогнозують до +32 +34 градусів.

У Києві 7 липня різко похолодає і налетить гроза.

У п'ятницю, 8 липня, грози охоплять всі області України, сухо буде тільки у Вінниці. Нічна температура повітря коливатиметься від +14 до +18 градусів.

Вдень на заході синоптики прогнозують +22 +24 градуси, в центральній частині і на півночі від +24 до + 27 градусів. На півдні та сході буде спекотно, від +28 до +34 градусів.

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Погода в Україні

Погода в Україні влітку 2022 буде з неймовірними сюрпризами. Як розповів керівник екологічної нації Богдан Красавцев, очікується, що традиційно найспекотнішим місяцем буде серпень.

Фахівець каже, що влітку погода буде залежати від багатьох факторів, одним з яких є стан клімату.

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