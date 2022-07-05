В Україну увірветься рання і дуже холодна осінь: синоптики дали прогноз

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні восени 2022 буде дуже холодною. Як прогнозують синоптики, осінь увірветься в Україну рано, але порадує українців небувалими температурами.

Наприкінці серпня українців попередили, що можна діставати теплий одяг, пише Ukraina Today.

Температура буде досить холодною і метеорологи рекомендують не сильно покладатися на літні речі.

Погода на осінь 2022 в Україні

За даними метеорологів, у вересні буде погіршення погоди - в першу чергу, мова йде про дрібні, але досить затяжні дощі. У другій половині місяця українцям варто приготуватися ще до більшого погіршення погодних умов. Більшість території країни в цей період потрапить під вплив холодного циклону - він принесе не тільки невластиве вересню похолодання, а й заморозки поблизу гір.

В жовтні погода буде більш тепліше: ясне і майже безхмарне небо, досить висока температура вдень і вночі – все це допоможе отримати задоволення від осінньої пори року. Вже до кінця місяця прогнозуються дощі, очікується похолодання.

У листопаді погода буде більше схожа на зимову. До середини місяця велика частина території країни опиниться під впливом різкого похолодання, можливі снігопади і навіть хуртовини.

читайте такожПрикмети на 7 липня: що не можна робити на Івана Купала і як не потрапити в біду

Погода в Україні

Погода в Україні влітку 2022 буде з неймовірними сюрпризами. Як розповів керівник екологічної нації Богдан Красавцев, очікується, що традиційно найспекотнішим місяцем буде серпень.

Фахівець каже, що влітку погода буде залежати від багатьох факторів, одним з яких є стан клімату.

Читайте також: