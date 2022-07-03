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Україну чекає справжня посуха в липні: синоптики назвали найнебезпечніші регіони

3 липня 2022, 02:40

За словами синоптика, в Україні в цілому кількість опадів у липні очікується на 20-50% нижче норми.

погода, погода в Україні
Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні у липні буде дуже спекотною. Як прогнозують синоптики, очікується невелика кількість опадів і загроза посухи в ряді областей.

Синоптик Ігор Кибальчич повідомив, що згідно з розрахунками різних прогностичних центрів, в липні на більшій частині Європи переважатиме підвищений атмосферний тиск.

"Подібна картина влітку може вказувати на ймовірність розвитку посухи в результаті зниження кількості опадів. Враховуючи, що циклонічна активність очікується слабкою, атмосферні фронти будуть приносити недостатню кількість дощів", - зазначив синоптик, передає meteoprog.ua.

Яким регіонам загрожує посуха в Україні

Він додав, що через це може бути посуха в тих регіонах, де опадів було мало в попередній місяць (в основному це стосується південних і східних регіонів). Крім того, подібний розвиток ситуації сприятиме збереженню пожежної небезпеки в лісах і степах.

За словами синоптика, в Україні в цілому кількість опадів у липні очікується на 20-50% нижче норми, але в окремих пунктах за рахунок локальних грозових злив може випасти достатня кількість вологи.

Температура повітря також попередньо буде вище норми практично по всій території країни, за винятком Криму.

"Відхилення прогнозується в межах + 0,5 ... + 1,5 °С. Максимальні денні значення будуть нерідко досягати і перевищувати 30-градусну позначку. Традиційно високі показники слід очікувати на півдні та сході України", - пояснив синоптик.

За його словами, вітер в більшості своїй очікується слабким, оскільки різких і контрастних змін в атмосферній циркуляції не передбачається. Однак під час гроз можливі локальні шквали до 15 – 20 м/сек, а іноді більше.

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