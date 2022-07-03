Україну атакують холодні зливи і налетить шторм: синоптики назвали дати

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні у липні буде не тільки спекотною, але і дуже небезпечною. Як прогнозують синоптики, Україну накриє похолодання, зливи та посуха.

Синоптик Наталка Діденко прогнозує, що з 8 липня в Україні знизиться температура. Зокрема, у Києві очікується +23 +27 градусів. А перші дні місяця будуть спекотними.

Згідно з даними погодного ресурсу Gismeteo, початок другої декади липня, 10-11 число будуть дуже прохолодними, +16 +17 градусів, очікуються сильні дощі.

Далі температура підвищиться до літніх +26 +30, а опадів до кінця місяця буде небагато - очікується посушлива погода.

Прогноз на липень від народного синоптика

Народний синоптик Леонід Горбань перед своєю смертю дав прогноз, в якому говориться, що другий місяць літа буде прохолодним.

За його даними, на початку липня йтимуть короткочасні дощі. Проте вже в середині місяця спекотна погода повернеться. А також після коротких дощів на початку третьої декади знову стане тепліше.

Посуха в Україні

В Українському гідрометцентрі прогнозують, що температура в цілому буде вище норми, а опадів у західних областях буде менше ніж зазвичай.

"Середня місячна температура повітря передбачається 21-26 градусів тепла (в Карпатах 17-19 градусів), що на 1,5-2 градуси вище норми. Місячна кількість опадів очікується 34-96 мм (у Карпатах до 150 мм), що в межах місячної норми. У південно-західних областях дещо менше норми", - повідомили в Гідрометцентрі.

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