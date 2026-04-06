Київ накриє різке похолодання зі снігом: температура стрімко впаде

Олексій Тесля
6 квітня 2026, 23:57
У Києві 7 квітня вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7–12 м/с.
У Києві прогнозують дощ / io.ua

  • У Києві 7 квітня температура 6-8° тепла
  • 8 квітня в Києві невеликий дощ і мокрий сніг

Невеликі дощі йтимуть по всій Україні вдень у вівторок, 7 квітня, вночі ж на південному сході країни помірний дощ, на решті території без опадів, розповіли синоптики.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у Києві 7 квітня вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 6-8° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь період метеорологічних спостережень у Києві 7 квітня найвища температура була зафіксована на позначці 26,5° тепла у 1975 р., найнижча — на позначці 5,8° морозу в 1929 р.

У середу, 8 квітня, в Україні очікується невеликий дощ і мокрий сніг, вночі місцями.

У Києві 8 квітня невеликий дощ і мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 4-6° тепла.

Раніше синоптики попередили про зміну погоди. У Рівненській області погода залишиться відносно теплою і без значних опадів.

Як писав Главред, синоптики назвали терміни, коли погода різко зміниться. Мешканцям Львівської області слід готуватися до перепадів температури та змін погоди.

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Повітряний щит стає міцнішим: Федоров поділився деталями посилення захисту неба

Не через Іран: Трамп назвав реальну причину конфлікту США та НАТО

Зеленський анонсував вирішальний крок у сфері безпеки: що зміниться для України

Китайський гороскоп на завтра, 7 квітня: Тиграм — перешкоди, Собакам — жертви

Жахливе попередження: астронавти перетнули "точку неповернення" на шляху до Місяця

Красиві, але агресивні: перелік квітів, які не вміють "дружити" з сусідами

Колорадський жук і близько не підійде: що посадити поруч із картоплею

Леся Нікітюк з'явилася з фінгалом: "У мене ж дитина"

